Calciomercato Roma, nuovo colpo di scena firmato Souloukou

Calciomercato Roma. La grande paura di Udine sembra fortunatamente passata. La società giallorossa continua a pensare al futuro prossimo.

Ad Udine, allo Stadio Friuli, si sono vissuti momenti di grande paura che hanno riportato alla mente eventi tragici. Fortunatamente il malore che ha colpito al 73esimo minuto il giallorosso Evan Ndicka appartiene al passato, comprensivo dell’enorme spavento che lo ha scompagnato.

Uscito in barella e tenuto sotto osservazione per l’intera notte, il decorso del difensore della Roma ha seguito l’iter sperato. Non soltanto l’intero ambiente giallorosso, ma anche tutti i tifosi italiani, ha potuto pertanto tirare un grande sospiro di sollievo.

Ora, superato il momento difficile di Udine, la Roma di Daniele De Rossi deve riprendere la sua strada, più serena e tranquilla rispetto soltanto a poche ore fa. C’è il ritorno del quarto di finale contro il Milan da preparare con la massima attenzione. L’Olimpico si vestirà a festa e ci vorrà, comunque, la migliore Roma.

Obiettivo semifinale per una Roma che dovrà comunque prestare la massima attenzione ad un Milan che cercherà in tutte le maniere di ribaltare il risultato. Per la formazione di Stefano Pioli la vittoria dell’Europa League è un obiettivo dichiarato e non centrarlo significherebbe rendere fallimentare l’intera stagione.

Nuovo direttore sportivo: altro colpo di scena

Accanto ad una Roma che cerca ulteriore prestigio internazionale, ve ne è un’altra che cerca di completare il suo organico…dirigenziale.

Il calciomercato abbraccia diverse categorie. Non soltanto calciatori o allenatori, ma anche i dirigenti sono attenzionati in maniera particolare. In questo periodo la Roma è alla ricerca del suo nuovo direttore sportivo. La CEO giallorossa Souloukou sta vagliando diversi profili che potrebbero fare il caso della Roma.

In questi giorni si è parlato molto della promozione interna di Fontes come possibile nuovo ds giallorosso, uno scenario però che non ha trovato riscontri a Trigoria, secondo quanto riportato sul suo profilo X da Attilio Malena. Il nome di Francois Modesto rimane sempre una possibile opzione, anche perché già conosciuto da Souloukou. La Roma si sta ristrutturando e dopo la scelta di De Rossi al posto di José Mourinho a breve si avrà la comunicazione ufficiale di chi andrà a sostituire l’ex ds Tiago Pinto.