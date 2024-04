Inter-Roma a sorpresa: l’attaccante ribalta le strategie

Dall’Inghilterra trapelano importanti aggiornamenti sul suo futuro. La sfida potrebbe vedere la Roma e l’Inter ricoprire un ruolo tutt’altro che indifferente.

Quella che è da poco cominciata ha tutta l’aria di potersi configurare come una settimana spartiacque per la stagione della Roma. Il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Milan rappresenterà inevitabilmente un banco di prova importante per gli uomini di De Rossi. Dybala e compagni, però, proseguono anche la rincorsa Champions.

L’eventuale qualificazione alla massima competizione continentale rappresenterebbe uno step di crescita importante per la Roma. I giallorossi potrebbero infatti disporre di un tesoretto importante da investire per rinforzare determinate zone del campo. Il tutto, però, coniugato sempre in un orizzonte economico nel quale la parola sostenibilità impone scelte oculate. Ecco perché non è escluso che l’erede di Pinto possa entrare nell’ordine di idee di cogliere occasioni importanti ad un prezzo relativamente contenuto.

Calciomercato Roma, sfida all’Inter per Martial: scenario a sorpresa

Impossibile non definire tale le ultime voci che rimbalzano dall’Inghilterra. Secondo quanto riferito da Caught Offside, infatti, anche la Roma si sarebbe iscritta in maniera importante nella corsa che porta ad Anthony Martial. L’attaccante francese, al quale il Manchester United non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto in scadenza quest’estate, si sta guardando intorno alla ricerca della migliore soluzione possibile per il suo futuro.

Nel ventaglio di occasioni possibili, dopo gli spifferi circolati già nei giorni scorsi, avrebbe assunto consistenza l’opzione Serie A. Oltre alla Roma, infatti, anche l’Inter avrebbe cominciato a sondare il terreno per capire eventuali margini di manovra. Re degli innesti a parametro zero, Marotta starebbe valutando con attenzione il da farsi. Almeno per il momento, però, le candidature più calde per il futuro di Martial portano ad un suo possibile ritorno in Francia oppure alla tentazione Arabia. La sensazione è che le prossime settimane possano risultare decisive in un senso o nell’altro.