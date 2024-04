Juve e Inter scippate, 25 milioni e firma capitale

Juventus e Inter scippate, insidia e firma capitale da 25 milioni per il gioiellino della Serie A. Gli ultimi aggiornamenti.

Se da un lato la stagione resta ancora ricca di emozioni e di eventi destinati ad avere un peso specifico per le sentenze di fine anno, è altrettanto corretto e doveroso evidenziare la centralità che i risultati prossimi potrebbero avere per l’apparecchiamento dei campionati a venire, come ben restituisce anche l’attuale situazione in casa Roma.

Se, giustamente, le attenzioni delle ultime ore sono orientate alle condizioni di uno Ndicka in grado di generare grande preoccupazione e apprensione, da un punto di vista calcistico va ricordata la delicatezza dell’attuale parentesi giallorossa, che vede la squadra di De Rossi attesa da un insieme di incroci potenzialmente decisivi, per le future progettualità e per le ponderazioni successive dei Friedkin.

Come più volte evidenziato, infatti, in quel di Trigoria si è attesi da un corpo di valutazioni dipendente anche dalle sentenze che giungeranno dal terreno di gioco, il quale potrebbe già nelle prossime settimane fornire nuove indicazioni sulle ambizioni della Roma in campo europeo e nazionale. Parallelamente, la Serie A tutta pare ormai destinata ad andare incontro ad una massiccia serie di cambiamenti nella prossima estate, con valzer di panchine e operazioni di mercato ormai vicine e prossime a catalizzare grandi attenzioni.

Dalla Juve all’Inter, asta capitale per Calafiori: c’è anche la Premier League

Oltre alle decisioni relative agli allenatori, generate dalle palesi esigenze di diverse squadre e società di partire con nuovi progetti tecnici, anche il calciomercato è pronto ad andare incontro ad una serie di mosse ed evoluzioni destinate a toccare molte squadre, anche e soprattutto dell’alta classifica.

Tra queste, ovviamente, si segnala anche una Juventus non più in grado di inanellare quella continuità trovata con Allegri nello spezzone iniziale di campionato, durante il quale Vlahovic e colleghi avevano addirittura palesato velleità dal sapore di tricolore. Con un solo anno di contratto rimasto, il mister livornese potrebbe lasciare nuovamente Torino, gettando le basi per una rivoluzione tecnico-tattica passante sia per le scelte sul nuovo allenatore che per un ricambio generazionale destinato a interessare più reparti.

Tra questi, anche quello difensivo, come ricorda la posizione di Alex Sandro, ormai al capolinea, e i consequenziali interessi nei confronti di uno degli elementi maggiormente in risalto del nostro campionato, Riccardo Calafiori. Plasmato e cresciuto con Thiago Motta, l’ex Roma ha mostrato margini di crescita e grande eclettismo.

Come riferisce il giornalista Ekrem Konur, però, su di lui non ci sarebbe solamente la Juventus ma anche Inter e Tottenham, che potrebbero, dunque, gettare le basi per una vera e propria contesa nella quale il Bologna potrebbe ovviamente ricavare importanti introiti economici. Come già noto, Calafiori è valutato in terra felsinea almeno 25 milioni di euro.