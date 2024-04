La penalizzazione riscrive il mercato: cedono tutti i big

Il verdetto rischia di cambiare in maniera inesorabile le loro strategie sul mercato. La cessione di calciatori chiave diventerebbe a quel punto inevitabile.

Sebbene i principali campionati del Vecchio Continente stiano ormai imboccando le ultime tornate, le varie classifiche potrebbe ancora subire scossoni importanti. Oltre alle vicende di campo, infatti, da non escludere eventuali ribaltoni anche in sede giudiziaria.

Alla luce di parametri economico-finanziari sempre più stringenti, non sono pochi i casi che negli ultimi mesi si sono letteralmente presi le luci della ribalta. La violazione di questi paletti ha infatti portato a comminare penalizzazioni molto pesanti che hanno riscritto l’esito di classifiche che sembravano ormai delineate. La Premier League, sotto questo punto di vista, è destinata a fare scuola. Dopo l’esplosione del caso Everton, infatti, alcune settimane fa è arrivato il comunicato ufficiale con il quale sono stati inflitti quattro punti di penalizzazione anche al Nottingham Forest. Superando la soglie di perdite consentite nell’ultimo triennio di circa 34,5 milioni di sterline, il club inglese ha pagato con una pesante penalizzazione. Il caso, però, non è finito qui.

Nottingham Forest, poche chances per il ricorso: penalizzazione ‘confermata’

Il club inglese ha infatti deciso di presentare ufficialmente ricorso alla Lega inglese. Il verdetto è atteso entro il prossimo 25 maggio, ma diverse condizioni lasciano presagire che la sentenza possa essere ufficializzata diversi giorni prima della data limite.

Secondo quanto evidenziato dal giornalista Pete O’Rourke nel corso del podcast Inside Track di Football Insider, il ricorso presentato dal Nottingham non dovrebbe comunque portare ad una riduzione della penalizzazione. Salvo dietrofront a sorpresa, nella nuova sentenza dovrebbe essere confermata la “vecchia” decisione. Pur non valutando una nuova stangata per il Nottingham Forest, la commissione indipendente sarebbe quindi orientata a non accettarne il ricorso.

Nel caso in cui tutto questo dovesse essere confermato, i biancorossi potrebbe dunque essere chiamati ad un’estate di profondo rinnovamento con la vendita di alcuni prezzi pregiati della propria rosa. L’obiettivo sarebbe infatti quello di incamerare un tesoretto sufficiente con cui sistemare definitivamente la discrasia di bilancio. In un senso o nell’altro, la sentenza definitiva contribuirà a chiudere la vicenda.