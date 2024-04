“Lesione al legamento crociato”, diagnosi choc: il comunicato UFFICIALE

“Lesione al legamento crociato”, la diagnosi è delle peggiori, la stagione per lui potrebbe essere già finita: il comunicato UFFICIALE

La partita di ieri contro l’Udinese aveva preoccupato e non poco i tifosi giallorossi, e non per il risultato che stava maturando in campo. Le condizioni del centrale ex Francoforte Ndicka, uscito a causa di un malore hanno impedito il regolare svolgimento della gara, in quanto anche i calciatori non si sentivano del morale giusto per continuare.

Fortunatamente il ragazzo sta bene, come confermato anche dalle prime indiscrezioni uscite nella serata di ieri, dopo che lo stesso De Rossi era andato a trovarlo in ospedale. I giallorossi grazie a questa ottima notizia si sono rasserenati, potendo cominciare a pensare alla prossima partita, ovvero quella contro il Milan, che precede uno scontro altrettanto importante come quello contro il Bologna, dove la formazione capitolina si gioca gran parte delle chance di qualificarsi in Champions League.

In vista di questa sfida i rossoblu dovranno fare i conti con alcuni calciatori non nella migliore condizione, e con il rischio di un assenza importantissima per Thiago Motta, ecco il comunicato ufficiale del club.

Ferguson, stagione finita per lui? Il comunicato ufficiale del Bologna

Una sfida dunque importantissima quella che aspetta la Roma ed il Bologna, dalla quale il vincitore potrebbe guadagnare un accesso alla prossima Champions League vista l’attuale classifica, che vede i rossoblu proprio al quarto posto, con la Roma distante solo 4 punti ed una partita in meno.

L’allenatore della formazione Emiliana Thiago Motta ha parlato così in vista di questa sfida:”Per noi è una grande occasione per noi contro una squadra che ha questa ossessione di andare in Europa da inizio stagione. Noi dobbiamo fare il nostro lavoro e portare la partita dalla nostra parte. Ossessione come diceva Mourinho? Eh sì. Ma è la verità, dovremo fare del nostro meglio per affrontare la partita al massimo”.

Il tecnico però dovrà fare i conti anche con le possibili assenze, come quella di Ferguson, costretto a uscire per un problema al ginocchio durante la partita contro il Monza, sul quale è arrivato il comunicato ufficiale della società:

Gli esami a cui è stato sottoposto Lewis Ferguson in seguito al trauma distorsivo al ginocchio destro hanno evidenziato la lesione del legamento crociato. Il giocatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico dopo il quale saranno definiti i tempi di recupero.