Mourinho torna nella capitale: doppio esonero e firma

La Roma ha esonerato José Mourinho tre mesi fa, con De Rossi che ne ha raccolto il testimone in panchina. Ora il doppio ribaltone può aprire le porte al ritorno nella capitale per il portoghese.

Il futuro di José Mourinho resta un nodo da sciogliere dopo l’esonero dalla panchina della Roma. Era il16 gennaio quando Dan Friedkin giunse in Italia, prendendo la decisione di cambiare guida tecnica nel corso della stagione. Panchina affidata a Daniele De Rossi che è riuscito da subito a raccogliere notevoli risultati. Le recenti vittorie contro Lazio in campionato e Milan in Europa League sono la più fresca testimonianza di quanto bene stia facendo la squadra giallorossa, ma il futuro sulla panchina romanista resta un interrogativo in vista della prossima stagione calcistica.

Il contratto di Daniele De Rossi è in scadenza a giugno ed in attesa della nomina del nuovo Direttore sportivo la Roma non ha ancora lanciato segnali ufficiali in ottica rinnovo. Resta un rebus da risolvere anche la prossima avventura in panchina di José Mourinho, accostato a tante piste dopo l’esonero dalla Roma novanta giorni fa. Nella Serie A di quest’anno sono stati tantissimi i cambi di panchina, mentre dall’Inghilterra si aprono nuovi scenari che coinvolgono direttamente lo Special One. Nuovo esonero in vista e ribaltone che apre le porte della capitale per il portoghese, ma non verso il ritorno al Chelsea.

Mourinho torna a Londra dopo l’esonero: doppio ribaltone in Premier League

Panchine bollenti in Premier League e possibile ritorno a Londra per José Mourinho. Lo Special One finisce nuovamente nel mirino del campionato britannico, ma non per un ritorno al Chelsea o al Tottenham. La squadra londinese segnalata sulle tracce dell’ex Roma è il West Ham.

A parlare dell’ipotesi José Mourinho per la panchina degli Hammers è il sito ElNacional.cat, che parla del futuro di David Moyes. L’attuale tecnico del West Ham sarebbe la prima scelta del Manchester United in caso di esonero dell’olandese ten Hag. L’ex Ajax ha un contratto fino al 2025, mentre lo scozzese è in scadenza con il club di Londra. Il portale parla anche di Mou in orbita Red Devils se non dovesse arrivare la fumata bianca per Moyes.