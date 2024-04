Udinese-Roma, dopo il malore che ha colpito Evan Ndicka e la sospensione della gara ecco quando ci sarà il recupero

Il terribile episodio che ha visto coinvolto ieri Evan Ndicka ha spaventato i tifosi ed i calciatori romanisti. Il centrale ex Francoforte infatti ha accusato un malore in campo, accasciandosi a terra. Il calciatore è stato poi portato in ospedale, dove è stato sottoposto agli esami per cercare di evidenziare un possibile problema prima che potesse diventare troppo tardi.

Fortunatamente l’ivoriano sta bene, e nella serata di ieri è riuscito anche a parlare con mister De Rossi per rassicurare la squadra riguardo le sue condizioni. Il match contro l’Udinese però, a seguito di questo episodio è stato interrotto dall’arbitro, che a causa anche delle condizioni psicologiche dei calciatori ha preferito fischiare anzitempo la fine della gara.

Partita interrotta al settantesimo minuto di gioco, e che dovrà dunque essere recuperata, ma quando? Ecco finalmente la risposta.

Udinese-Roma, ecco quando si potrà rigiocare il match

Cosa prevede il regolamento in questi casi? Secondo le norme la partita tra Udinese e Roma dovrà essere ripresa dal minuto della sua interruzione. Le due squadre quindi si dovranno affrontare di nuovo per giocare gli ultimi 20 minuti di gara, il problema però, con un calendario così fitto di impegni, è quando ciò potrà avvenire.

Il regolamento prevedeva appunto che la partita venisse completata entro le 24 ore successive, cosa però non fattibile per i motivi sopra elencati e bisognerà dunque trovare un’altra data, ma quale? La Roma giocherà già lunedì sera 22 aprile, contro il Bologna, e poi avrà Napoli-Roma, in data ancora da definire (giornata prevista il 28 aprile).

Nel caso in cui i giallorossi dovessero arrivare in fondo nella competizione europea ci sarebbero due opzioni: la prima è la settimana della finale di Coppa Italia prevista il 15 maggio, quindi nelle date comprese tra il 13 ed il 19, oppure quella della data di Conference League, in programma il 29 maggio, che sarebbe però dopo la fine del campionato di Serie A.