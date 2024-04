Rinnovo Dybala: la Roma ha già deciso

Uno dei tempi che la Roma dovrà trattare la prossima estate è il rinnovo di Dybala. Ecco le novità. Ci sarà solamente a una condizione

Si avvicina l’estate e la Roma deve per forza di cose iniziare a pensare alla prossima stagione. Certo, in questo momento ci sono da capire le situazioni che riguardano principalmente De Rossi e poi anche il nuovo direttore sportivo. E il club, almeno per quelli che sono i tempi, e soprattutto se già una decisione non è stata presa, sembra un poco in ritardo.

Di certo sul mercato, per quanto riguarda in questo caso i calciatori, sarà la qualificazione alla prossima Champions League a decidere le strategie. Indubbio rimarcare che una Roma nella massima competizione europea, con gli introiti ad essa connessa, avrà maggiori possibilità di investimento. Ma secondo Paolo Bargiggia, noto giornalista sportivo, intervenuto ai microfoni di TVPLAY.IT, non solo gli innesti dipendono dalla Champions, ma anche il futuro di Dybala. E andiamo a vedere quello che ha detto.

Rinnovo Dybala, la decisione della Roma

“Dybala? La Roma cercherà di rinnovargli il contratto solo se andrà in Champions, altrimenti potrebbe essere anche ceduto” ha svelato. Ricordiamo che Paulo ha una clausola rescissoria per l’estero di 12milioni di euro che la prossima estate tornerà in vigore e che lo mette ovviamente al centro del mercato. Si è parlato di diverse società della Premier League pronte a pagarla, ma poi alla fine sarà la Joya, comunque, a decidere il da farsi.

Se da un lato c’è questa questione, dall’altro c’è sempre la volontà del giocatore che anche nella conferenza stampa prima della gara contro il Milan ha parlato come se dovesse rimanere alla Roma per molti anni. “Il mio futuro dipende dalla società” ha detto l’argentino, che ha mostrato segnali di apertura importanti per il proprio futuro. La sensazione è che lui vorrebbe rimanere, anzi, togliamo la sensazione ma abbiamo quasi la certezza. Ma nel calcio di oggi, purtroppo, decidono solo i soldi.