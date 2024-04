Dal Milan alla Roma: hanno già inviato il contratto

Dal Milan alla Roma. Non soltanto il campo, ma l’interminabile sfida tra rossoneri e giallorossi potrebbe protrarsi anche sul mercato.

Ci si avvicina sempre di più alla grande sfida di giovedì sera allo Stadio Olimpico dove Roma e Milan daranno vita alla gara di ritorno valida per i quarti di finale di Europa League. La gara più importante, e delicata, dell’intera stagione. Da entrambe le parti.

Il Milan arriva decisamente peggio alla grande sfida contro i capitolini. La sconfitta di San Siro pesa come un macigno nella testa, e sul possibile futuro, di Stefano Pioli. In quattro giorni i diavoli rossoneri possono risorgere o sprofondare negli inferi.

L’eliminazione dall’Europa League, obiettivo dichiarato della società rossonera, unito ad una sconfitta nel derby di lunedì sera, con la vittoria matematica dello scudetto da parte dei cugini interisti, segnerebbe il fallimento totale della formazione guidata dal tecnico di Parma.

Non sarà pertanto un Milan sereno e su questo giocherà molto la Roma di Daniele De Rossi. Le sempre più confortanti notizie riguardanti le condizioni di salute del difensore giallorosso. Evan Ndicka, sono un’ulteriore carica in vista dell’affascinate sfida.

Dopo la grande paura è arrivato il momento dell’assoluta concentrazione. Obiettivo semifinale di Europa League.

Milan e Roma, la sfida infinita

Campionato, Europa League, la prossima Champions. Milan e Roma viaggiano su binari paralleli inseguendo obiettivi comuni. Inoltre la grande sfida di giovedì sera a Roma potrebbe avere ulteriori appendici. Sul mercato, ad esempio?

Infatti il mercato, per quanto vasto, può sempre mettere due società di fronte ad un comune obiettivo. Specialmente quando si prospetta un profilo valido e che può essere acquisito a zero poiché in scadenza di contratto. Come nel caso di Tosin Adarabioyo, classe 1997, difensore inglese di origini nigeriane, del Fulham.

In passato il suo nome è stato spesso accostato sia al Milan che alla stessa Roma, ma sembra che il destino del difensore inglese sia altrove, ma sempre in Premier League.

Di questo ci informa teamtalk.com specificando come vi sia in corso una sfida tra Tottenham e Manchester United per assicurarsi il difensore. In questo momento gli Spurs sarebbero in vantaggio sui Reds nella corsa a Tosin Adarabioyo. Pertanto niente Milan o Roma che, comunque, hanno ben altro cui pensare in queste ore.