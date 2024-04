Tesoretto Friedkin, subito 4 milioni per la Roma

Meno due a Roma-Milan, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. I Friedkin mettono le mani sul tesoretto immediato: ecco 4 milioni per le casse giallorosse.

Giovedì sera ci sarà la resa dei conti europea tra Roma e Milan, il fischio d’inizio è in programma alle ore 21 di giovedì sera. Si riparte dalla vittoria di misura dei giallorossi a San Siro, firmata dalla rete di Gianluca Mancini. Le due squadre hanno faticato nell’ultimo turno di campionato, al pari delle altre big della Serie A. Il Milan non è andato oltre il pari in rimonta in casa del Sassuolo. Stesso punteggio per la Roma, che contro l’Udinese ha visto la gara sospesa sul punteggio di 1-1 dopo il malore capitato a Evan Ndicka.

Tra due giorni andrà in scena Roma-Milan, secondo atto dei quarti di finale di Europa League. Per staccare il pass delle semifinali, e coltivare il sogno della terza finalissima europea consecutiva, la squadra di Daniele De Rossi avrà a disposizione due risultati su tre. Evitare la sconfitta garantirebbe il passaggio del turno, per quella che sembra essere l’ultima chance di riconferma per la panchina di Stefano Pioli in casa rossonera. Nell’attesa della sfida europea da brividi, la proprietà Friedkin si gode un tesoretto immediato nelle casse del club giallorosso.

Roma-Milan, incasso Olimpico da record: 4 milioni per i Friedkin

Il botteghino dello stadio Olimpico per Roma-Milan rappresenta un incasso da record per la proprietà Friedkin. I prezzi dei tagliandi sono sostanzialmente raddoppiati rispetto al quarto di finale europeo dello scorso anno, generando anche proteste tra i tifosi giallorossi dello stadio casalingo.

Ma l’Olimpico sarà comunque gremito in ogni ordine di posto, per l’ennesimo sold out portato a casa dalla proprietà statunitense. Secondo quanto scrive il ‘Corriere dello Sport’, l’evento sportivo di giovedì sera garantirà circa 4 milioni di ricavi per le casse del club giallorosso.