Udinese-Roma, UFFICIALE: ecco quando si riparte

Udinese-Roma, UFFICIALE: il comunicato del giudice sportivo svela il momento in cui ripartirà il match della Dacia Arena. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Il comunicato del giudice sportivo ufficializza almeno una cosa: il minuto da quando ripartirà la sfida tra Udinese–Roma, sospesa domenica scorsa dopo il malore di Ndicka che fortunatamente adesso sta bene e che ieri è tornato nella Capitale dopo essere stato dimesso dal nosocomio friulano.

Non si sa ancora la data, ovviamente, ma viene confermato da più parti che la prima possibile è il prossimo 25 aprile. La Roma, in ogni caso, non avrà nessun impegno nel mezzo della settimana e per non portarla alla lunghe più di tanto questa ipotesi al momento sembra pure la più accreditata. Molto comunque dipenderà come sappiamo dall’esito del match di giovedì sera contro il Milan in programma all’Olimpico. Un’altra ipotesi che rimane in piedi è quella fra il 13 e il 19 maggio.

Udinese-Roma, ufficiale da quando ripartirà la partita

In ogni caso si giocheranno poco meno di venti minuti. Senza contare quello che potrebbe essere qualche istante di recupero soprattutto se i due tecnici, Cioffi e De Rossi, dovessero fare dei cambi. Si ripartirà dal minuto 71 e 30 secondi.

Poco più di 18 minuti di gioco totali per cercare di vincere una partita che come sappiamo mette a disposizione dei punti fondamentali per la Roma – ma anche per l’Udinese in chiave salvezza – per riuscire a centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Alla fine, nel comunicato ufficiale, ovviamente non sono state registrate le sanzioni: per i giallorossi era stato ammonito Baldanzi, mentre per l’Udinese Bijol, Payero e Kamara. Tutte le decisioni anche in questo merito verranno prese solamente nel momento in cui la partita verrà portata a conclusione. Prima è solo un’attesa.