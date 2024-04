Lukaku allo scoperto: futuro deciso

Lukaku allo scoperto: l’attaccante belga contro il Milan è alla ricerca del gol numero 300 in carriera. E il suo futuro lui lo ha deciso

A Udine è arrivato il gol numero 299 con le maglie dei club. Normale pensare che adesso abbia tutta l’intenzione di toccare velocemente quota 300: un traguardo storico. E i tifosi della Roma sognano che questo numero possa essere raggiunto domani sera nella sfida contro il Milan che vale una stagione.

Romelu Lukaku deve trascinare. C’è poco da fare. La Roma la scorsa estate dal Chelsea lo ha preso per questo motivo: niente di più, e niente di meno. Il belga lo ha fatto, soprattutto nella prima parte di stagione. In questo 2024 invece ha pagato un poco dazio, forse perché in qualche occasione avrebbe avuto bisogno di un poco di riposo, ma con la cessione di Belotti e con Azmoun fermo ai box (così come Abraham) per De Rossi è stato davvero difficile riuscire a concedergli qualche momento di relax. Quindi sempre in campo a tirare la carretta, con risultati alterni.

Lukaku allo scoperto, vuole restare alla Roma

Lukaku è arrivato in prestito dal Chelsea e nonostante nessuno lo abbia detto chiaramente – ma appare comunque una cosa logica – verrà riscattato solamente se la Roma riuscisse a centrare la qualificazione alla prossima Champions League. E non è nemmeno sicuro, visto che i 43milioni di euro richiesti dai londinesi sono troppi. Certo, un club come quello giallorosso un centravanti di peso lì davanti lo deve avere, ecco perché è una soluzione che è rimane in piedi.

Lui intanto, secondo le informazioni riportate dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina, una decisione l’avrebbe già presa: nonostante le sirene arabe lo tentino – le offerte ci sono e anche molto importanti – continuerebbe a lavorare a Trigoria a casa dei Friedkin. Rimane tutto difficile, ovvio. Ma con la Champions si potrebbe semplificare un poco.