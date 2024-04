Lukaku lascia la Roma, ma resta in Serie A: sarà il suo primo regalo

Proseguono gli spifferi riguardanti il futuro di Romelu Lukaku. L’attaccante belga della Roma è al centro di numerose indiscrezioni. L’intreccio non passa inosservato

A poche ore ormai dal fischio di inizio di Milan-Roma, le attenzioni dei giallorossi sono inevitabilmente rivolte al ritorno dei quarti di finale di Europa League. La classifica partita da non fallire per Lukaku e compagni, con l’attaccante belga che è chiamato a confermare i buoni segnali lanciati non solo a San Siro, ma anche in quel di Udine.

Elogiato a più riprese da Daniele De Rossi, il numero 90 della Roma vuole caricarsi la squadra sulle spalle in un momento assolutamente delicato della stagione. I giallorossi hanno bisogno della qualità dell’attaccante belga, apparso in netta crescita nelle ultime settimane e pronto a dare il suo contributo in un rush finale che si preannuncia da brividi. Al futuro ci sarà tempo e modo di pensare. Tuttavia, sorprende fino ad un certo punto che l’attaccante di proprietà del Chelsea continui a calamitare in maniera importante l’attenzione mediatica. Le voci sul suo futuro, infatti, non accennano a placarsi. I colpi di scena sono dietro l’angolo.

Calciomercato Roma, Lukaku al Napoli: Manna prova a far saltare il banco

Atterrato nella Capitale con la formula del prestito secco senza obbligo né diritto di riscatto, Lukaku farà ritorno a Londra. Solo per poco però. I londinesi, infatti, in tempi e in modi diversi hanno espresso la volontà di cedere a titolo definitivo un calciatore che non rientra affatto nei propri piani.

Nonostante questo, però, i Blues continuano a chiedere almeno 40 milioni di euro per Lukaku. Cifra considerata eccessiva dalla Roma che per adesso si è limitata a tastare il terreno per capire eventuali margini di manovra. Tuttavia, anche in assenza di un affondo concreto della Roma non è escluso che il futuro di Lukaku non possa essere comunque in Serie A. Con Manna ormai prossimo a diventare il nuovo dirigente del Napoli, gli Azzurri potrebbero ritornare prepotentemente in corsa per l’ex bomber del Milan. La sempre più probabile cessione di Victor Osimhen darebbe il via ad un effetto domino piuttosto interessante.

Proprio del possibile accostamento Lukaku-Napoli ha parlato il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Walter De Maggio, intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal. Ecco le sue parole: “Manna e Giuntoli avevano pensato di portare Lukaku alla Juve quest’estate. Vi assicuro che di sicuro il primo nome per l’attacco per Manna è quello di Lukaku. Se arrivasse Antonio Conte, Lukaku sarebbe la scelta assoluta per sostituire Osimhen, anche più di David e Zirkzee. Manna intende portare Lukaku a Napoli”.