Ndicka brucia le tappe: fissata la prima data del rientro

Dopo aver spaventato compagni, allenatore, familiari e amici Evan N’Dicka è entrato a pieno regime nel percorso di recupero. Ecco le ultime sulle sue condizioni e sulla possibile data del rientro

L’Italia è ormai tragicamente abituata alla possibilità di un malore in campo e, le coincidenze che legavano l’episodio di Evan Ndicka alle tragedie di Davide Astori e Piermario Morosini, hanno ulteriormente caricato di tensione quei momenti in cui l’intero Bluenergy Stadium sembrava essersi congelato.

Ora, dopo le ore passate all’ospedale di Udine e gli accertamenti dei medici, sono giunti nuovi sviluppi in merito alla situazione medica del difensore centrale giallorosso, intorno al quale l’intero stivale si è stretto con messaggi di vicinanza sui social. La priorità è naturalmente da riservare alla salute dell’ivoriano, ma è inevitabile e fisiologico tentare di comprendere quando il numero 5 giallorosso potrà tornare in campo senza patemi d’animo.

Ndicka vuole rientrare prima del previsto

Dopo esser stato ricoverato con il codice giallo, segnale che già faceva ben sperare sul piano prettamente medico, sono arrivate anche le rassicurazioni del professor Imazio. Quest’ultimo avrebbe garantito a Evan che il malore non gli impedirà di riprendere gradualmente gli allenamenti a Trigoria e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ivoriano potrà ricominciare a correre a ritmi elevati. Il rientro a pieno carico è previsto tra tre settimane, il che vorrebbe dire un rientro appena in tempo per la sfida con l’Atalanta di Gasperini, ma dal calciatore giungono sensazioni diverse.

Sempre secondo il Corriere dello Sport, pare che Ndicka, tanto sul piano psicologico, quanto su quello fisico, stia bruciando le tappe e il suo desiderio sarebbe quello di rientrare tra le opzioni di DDR il prima possibile, magari già a partire dalla sfida con il Napoli di Calzona, programmata per il 28 aprile. Evan non avrebbe alcuna intenzione di perdersi il girone d’inferno che attende i propri compagni, costretti ad affrontare in ordine Milan (in Europa League), Bologna, Napoli, Juventus e Atalanta. Il destino della Roma e in particolare di DDR si gioca nel corso del prossimo mese e l’ivoriano vorrebbe contribuire in prima persona all’eventuale trionfo capitolino.