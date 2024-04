Stoccata De Rossi prima di Roma-Milan: “Mai visto in Italia”

Daniele De Rossi interviene in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Milan. Ecco le parole del tecnico giallorosso prima del quarto di finale di ritorno in Europa League.

Domani sera allo stadio Olimpico andrà in scena Roma-Milan, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Si riparte dalla vittoria di misura esterna della squadra giallorossa, firmata Gianluca Mancini. Alla vigilia della sfida, che si preannuncia decisiva in vista del bilancio finale della stagione, interviene Daniele De Rossi in conferenza stampa da Trigoria. Ecco le parole del tecnico giallorosso che presentano il secondo atto della sfida a Stefano Pioli.

Insieme al tecnico giallorosso ci sarà il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini. La conferenza stampa di De Rossi parte dalle condizioni di Evan Ndicka: “Sta bene, è la cosa più importante. Sta bene come un ragazzo che ha subito questo pneumatorace che è una cosa fastidiosa ma non è quella che pensavamo in campo e ci ha tanto spaventato. Abbiamo ricevuto complimenti per una cosa che per me è abbastanza normale. Se qualcuno lo vuole trarre come insegnamento vuol dire che siamo messi male come mondo e società. Qualcun altro ci ha visto del marcio e fa capire come siamo messi.”

Sulla situazione di Pioli: “Quando si parla di situazione, crocevia, si parla di quella che è la percezione da quello che si legge sui giornali, quindi tendo a non commentare. Il Milan è secondo in classifica, a parte la sconfitta nostra le stava vincendo tutte. Si giocheranno loro un crocevia stagionale, per una squadra costruita per fare la Champions, l’Europa League diventa obiettivo tangibile. Sanno che devono vincere altrimenti vanno fuori, sarà un’ultima spiaggia.”

Sul recupero di Udinese-Roma: “Se ne stanno occupando i dirigenti, sappiamo che ci sono diverse opzioni, non molte date e capiamo che può essere una difficoltà per chi organizza. Se non si trovano date è un orgoglio per il calcio italiano, significa siamo andati avanti in Europa. Il calcio italiano proprio per questo deve cercare di tutelare le squadre che sono andate avanti, ma allo stesso tempo deve tutelare anche le altre squadre, ma in generale deve tutelare l’integrità del campionato, la regolarità della competizione. Non si può pensare di creare un precedente e far giocare una partita dopo il campionato già finito per tutte le altre. In questo senso spero che non si crei un precedente di qualcosa che non si è mai visto nel calcio italiano.”

Sulla preparazione tattica della sfida: “Penso che ci sono caratteristiche degli avversari che vanno sempre rispettate. Devi capire quanto una cosa che ha funzionato nella prima partita possa andare bene anche per la successiva. Non penso Pioli stravolga la squadra ma che cambi qualcosa nell’atteggiamento sì.”

Sul peso della gara: “Tutte le partite sono un crocevia per me. Domani è importante perché è la prima volta che faccio una competizione europea e sta andando abbastanza bene e non voglio che finisca. Come ha detto Pellegrini e mi ha fatto emozionare: Questo è un percorso per arrivare ad essere felici.“