Ultima all’Olimpico da horror, incubo arbitro in Roma-Bologna

Pubblicate ufficialmente le designazioni arbitrali per la 33esima giornata di Serie A. I tifosi della Roma tremano

Mentre nella testa dovrebbe esserci soltanto il confronto con il Milan di Pioli in Europa League (programmato per giovedì sera alle 21:00), la Roma di Daniele De Rossi deve necessariamente lasciare una parte del proprio spazio mentale alla sfida con il Bologna di Thiago Motta, attualmente a quattro punti di vantaggio sui giallorossi (tenendo conto che i capitolini dovranno consumare i 17 minuti finali contro l’Udinese di Cioffi).

Si tratta senza dubbio dello scontro diretto più importante della stagione giallorossa, che si inserisce proprio tra il ritorno dei quarti di finale di Europa League con i diavoli e il successivo confronto con il Napoli di Calzona (27 aprile).

Maresca e l’ultima spiacevole esperienza all’Olimpico

A stringere le redini (si spera) del delicato banco di prova condiviso da Bologna e Roma ecco Fabio Maresca come arbitro centrale, coadiuvato da Passeri e Costanzo sulle fasce, Sacchi come quarto uomo, Irrati e Chiffi rispettivamente al Var e all’Avar. Maresca, classe ’81 di origini napoletane, ha arbitrato in dodici occasioni i giallorossi, che sono usciti vincitori sette volte, sconfitti cinque e con un punto per altre cinque volte. Insomma… sulla carta un bilancio positivo, se non fosse per alcuni spiacevoli episodi consumatosi negli scorsi mesi.

Su tutti spicca una polemica relativa all’ultima gara arbitrata da Maresca all’Olimpico, dove tornerà proprio lunedì per Roma-Bologna. Si tratta dell’ultimo appuntamento dello scorso campionato, ovvero Roma-Spezia, vinta per 2 a 1 dai padroni di casa. Il fischietto campano ha fatto non poca confusione, trovando al propria bocciatura su tutti i principali quotidiani sportivi.

Negato un rigore plateale su Paulo Dybala, Maresca decide di compensare goffamente assegnandone uno dubbio su Stephan El Shaarawy allo scadere. Si sprecano poi i cartellini estratti e non estratti con logica a dir poco particolare. Ora, i tifosi di Roma e Bologna non possono far altro che confidare nel fatto che Maresca non senta nuovamente il peso di uno stadio gremito e passionale come avvenuto l’ultima volta all’Olimpico di Roma.