Colpo di scena Ibra: Pioli out e Allegri al Milan

Colpo di scena Ibra: il dirigente rossonero prepara la mossa a sorpresa mandando via Pioli per portare a Milano il grande ex Max Allegri

Oggi è il giorno di quella che fino ad oggi rappresenta la sfida più importante della stagione. La Roma è chiamata a confermare quanto di buono fatto fino ad oggi sotto la guida di Daniele De Rossi, ma soprattutto quanto di buono fatto all’andata, dove la formazione capitolina è riuscita addirittura ad imporsi a San Siro con il risultato di 0-1.

Nelle ultime stagioni, anche grazie a José Mourinho, la Roma è riuscita a cambiare radicalmente la sua mentalità a livello europeo, come testimoniano anche i grandi risultati raggiunti negli ultimi tre anni. I giallorossi in questo periodo sono riusciti a conquistare ben due finali consecutive tra Conference ed Europa League, di cui la prima vinta e la seconda persa solo a causa di un arbitraggio da rivedere del fischietto inglese Taylor.

Dall’altro lato però c’è il Milan, con Stefano Pioli che si gioca le sue carte di permanenza a Milano cercando di ribaltare il risultato. Per l’ex Fiorentina però potrebbe essere arrivato il momento dell’addio, spunta addirittura il nome del suo prossimo sostituto.

Milan, addio a Pioli: ecco il nome del sostituto

L’Europa League dunque può essere uno sparti acque per la stagione del Milan. In campionato i rossoneri occupano momentaneamente il secondo posto, un traguardo che però è maturato solo grazie agli scivoloni della Juventus, che fino a poche settimane fa era ancora a ridosso dell’Inter, salvo poi crollare e lasciare definitivamente lo scudetto ai nerazzurri.

La coppa dunque rappresenta l’unica ancora di salvezza per il Milan, in particolare per Pioli, che secondo le ultime indiscrezioni rischia di non essere alla guida tecnica il prossimo anno. Un’eventuale eliminazione oggi con la Roma potrebbe essere dunque il fattore che dovrebbe convincere definitivamente la società a non puntare più su di lui, e nelle ultime ore a sorpresa è spuntato anche il nome del suo possibile sostituto.

A riportare la notizia è Telelombardia, che parla di un grande ex che si sarebbe proposto a Ibrahimovic. Stiamo parlando di Max Allegri, anche lui in una situazione analoga con la Juventus, e che preferirebbe rimanere in Italia per allenare il prossimo anno. Su di lui ci sarebbe anche l’interesse del Napoli, ma al momento, sempre secondo quanto riportato, la sua preferenza sarebbero i rossoneri.