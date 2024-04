Formazioni ufficiali Roma-Milan: De Rossi ne cambia sei

Formazioni ufficiali Roma-Milan, le scelte di Daniele De Rossi e Stefano Pioli in vista del match di ritorno di Europa League all’Olimpico

La Roma di Daniele De Rossi oggi è chiamata al match più importante della stagione. Contro il Milan all’andata la formazione capitolina è riuscita a stupire tutti, e non solo per il risultato maturato in campo. A colpire è stato l’atteggiamento tattico e mentale, una squadra che non ha rinunciato ad attaccare, riuscendo anche a sfiorare in più di un’occasione il gol del doppio vantaggio.

De Rossi in conferenza stampa ha provocato l’avversario, parlando di un Milan “all’ultima spiaggia”, in quanto rischia l’eliminazione in Europa, mentre in Serie A da tempo ormai sono ufficialmente fuori dalla lotta scudetto. Provocazione raccolta da Pioli, che ha risposto ricordando ai giallorossi che loro il prossimo anno saranno comunque in Champions League (obbiettivo dichiarato della società capitolina.

Nonostante il vantaggio maturato all’andata però Pellegrini e compagni non possono permettersi il lusso di rilassarsi, proprio per questo il mister manderà in campo la miglior formazione possibile, ecco le scelte dei due tecnici in vista della sfida dell’Olimpico.

Formazioni ufficiali Roma-Milan: le scelte di De Rossi e Pioli

Diversi dubbi di formazione per De Rossi, che in questa gara di ritorno contro il Milan deve fare i conti con l’assenza di Cristante, ammonito all’andata da diffidato e costretto a saltare la partita di oggi. La sua assenza pesa come un macigno nella mediana giallorossa, ma al suo posto è pronto Edoardo Bove

Dall’altro lato il Milan, chiamato all’impresa di ribaltare una Roma lanciata sulle ali dell’entusiasmo. Pioli sa che questa potrebbe essere un match importante anche in chiave futuro, essendo l’Europa League il grande ago della bilancia in chiave rinnovo.

Così come i giallorossi anche i rossoneri dovranno fare i conti con l’assenza di Kalulu, ma che potrà contare sul rientro di Tomori al centro della difesa. Ecco le scelte dei due allenatori in vista del big match dell’Olimpico:

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Smalling, Mancini, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; El Shaarawy, Lukaku, Dybala.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Llorente, Angelino, Renato Sanches, Aouar, Pisilli, Joao Costa, Baldanzi, Abraham.

Allenatore: Daniele De Rossi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, T. Hernandez; Musah, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

A disposizione: Sportiello, Nava, Thiaw, Terracciano, Florenzi, Bartesaghi, Reijnders, Adli, Zeroli, Chukwueze, Okafor, Jovic.

Allenatore: Stefano Pioli.