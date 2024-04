Infortunio e tegola Lukaku, ha chiesto subito il cambio

De Rossi costretto al cambio, infortunio per Lukaku e subentro immediato. Ecco cosa è successo.

Tante le emozioni di un primo tempo ricco di eventi come quello in piena fase di svolgimento tra Roma e Milan, a una settimana di distanza dalla vittoria targata Mancini da parte degli uomini di De Rossi nel primo dei due incroci valevoli per un pass alla prossima semifinale di Europa League, contro una tra Bayer Leverkusen e West Ham.

Serviva, come noto, un approccio importante quanto intelligente da parte dei padroni di casa, bravi ad andare in doppio vantaggio con l’ormai solito Mancini e Dybala, al termine di una grande azione giostrata insieme a Lukaku. Proprio quest’ultimo ha chiesto poco dopo il cambio per un problema muscolare che potrebbe essere al flessore. In attesa di aggiornamenti, dunque, si segnala un importante cambiamento all’interno dello scacchiere capitolino.