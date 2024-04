Voti Roma-Milan 2-1, Mancini una sentenza: Pellegrini show, El Shaarawy ammirevole

Voti Roma-Milan 2-1, l’analisi delle prestazioni dei giallorossi impegnati nella gara d’andata dei quarti di finale di Europa League.

Testa, cuore e grinta. Una Roma ammirevole per spirito di sacrificio e capacità di lavorare sui minimi dettagli strappa meritatamente il pass per le semifinali di Europa League battendo il Milan anche al ritorno. All’Olimpico, benché sia stata costretto a giocare per circa 70 minuti in inferiorità numerica, la compagine di De Rossi si è imposta 2-1 grazie alle reti di Mancini e Dybala. Inutile nel finale l’incornata vincente di Gabbia.

Proprio il “Mancio” è stato uno dei migliori in campo. Il terzo gol nelle ultime quattro partite è un inno alla voglia di crederci, sempre. Perfetto in fase difensiva, puntuale quando chiamato in causa in marcatore, Mancini si fa prepotentemente sentire dalla cintola in su. Eccome se si fa sentire. Il gol che sblocca la contesa è da bomber puro. La prestazione fornita da punto di riferimento di una rosa che non può più prescindere dal suo carisma. Saracinesca Smalling, perfetto per interpretazione, fisicità e capacità di interpretare al meglio i diversi momenti della partita. La perla di Dybala sblocca la partita, ma anche Pellegrini illumina la gara. Un cioccolatino il tiro a giro del Capitano sul quale si avventa Mancini per il momentaneo 1-0.

Sempre pronto Svilar quando chiamato in causa. Grandiosa anche la prova di El Shaarawy, che fa il bello e il cattivo tempo sulla fascia. Perfetto anche Leandro Paredes, abilissimo a sporcare le linee di passaggio avversarie e a carpirne ogni possibile verticalizzazione. Prezioso anche l’apporto di Lukaku.

ROMA (4-3-3): Svilar 7, Celik 5, Mancini 8.5, Smalling 8, Spinazzola 7, Bove 6.5 (82′ Renato Sanches s.v.), Paredes 8, Pellegrini 8 (82′ Angelino s.v.), El Shaarawy 9, Dybala 8 (43′ Llorente 7.5), Lukaku 7.5 (29′ Abraham 6.5)