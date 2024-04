Addio Pioli, nuovo allenatore Milan: hanno messo nero su bianco

Il destino di Stefano Pioli sembra coprirsi di nubi dopo la doppia sconfitta maturata con la Roma di Daniele De Rossi

La doppia sfida tra Milan e Roma in Europa League non ha significato soltanto il piacevole passaggio di un turno, ma anche e soprattutto un delicato banco di prova, utile a definire il futuro dei due allenatori. Se sulla sponda giallorossa abbiamo l’immacolato trionfo di Daniele De Rossi, il cui contratto è stato rinnovato proprio in concomitanza con la gara di ritorno consumatosi nella serata di ieri, su quella rossonera ecco uno Stefano Pioli decisamente meno sereno nel definire il proprio avvenire a Milanello.

Fuori dalla Champions, fuori dalla Coppa Italia e adesso anche dall’Europa League… Insomma, Stefano Pioli non può di certo dirsi euforico per l’andamento del Milan all’interno delle coppe, tuttavia, vi è anche da considerare il percorso dei diavoli in campionato, dove una serie sorprendente di successi ha permesso al Milan di ritrovarsi, seppur ad una distanza siderale, dietro la corazzata invincibile di Simone Inzaghi.

Nel corso delle scorse settimane per le strade di Milano ha avuto luogo una vera e propria lotta ideologica, tra chi riconosceva a Pioli di aver ottenuto il massimo da una rosa tanto forte quanto mal assortita, e chi, al contrario, ne condanna da sempre l’operato. Adesso però, in seguito alla doppia sconfitta subita contro i lupi romani di DDR, la fazione del #PioliOut sembrerebbe essersi ripopolata di tutti quei tifosi sinora neutrali.

Pioli perde posizioni tra i favoriti per la panchina del Milan

Proprio come la Roma, anche il Milan si prepara ad una restyling piuttosto profondo, a cui i tifosi milanesi potranno assistere a partire dal primo luglio, giorno dell’apertura della sessione estiva del calciomercato. A quel punto, però, è probabile che tra i corridoi di Milanello sarà già stata presa una decisione perentoria sul futuro di Stefano Pioli. La sensazione, in realtà, è che i vertici lombardi stiano valutando svariate opzioni proprio in queste ore di accese contestazioni.

Ad ogni commento negativo sui social il nome dell’ex mister della Lazio pare scivolare ulteriormente nella classifica dei papabili allenatori a cui affidare i rossoneri per la stagione 24/25. Svariati nomi hanno orbitato nel corso delle scorse settimane intorno al pianeta Milan, ma la spiacevole attualità rossonera preme sulla testa di Pioli.

Difatti, secondo le quote Snai, Pioli si piazza al terzo posto tra i candidati per il futuro del Milan. Davanti al mister originario di Parma (a quota 3,00) ecco a parimerito Julen Lopetegui (2,50) e Antonio Conte (2,50), con Thiago Motta ad inseguire a quota 4,50.