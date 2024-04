De Rossi guarda subito al futuro: la Roma vuole Chiesa

De Rossi guarda subito al futuro: dopo l’annuncio del rinnovo di ieri, oggi spunta l’interesse per Federico Chiesa. In rotta con la Juventus, piace a DDR

Una giornata magica. Iniziata nel migliore dei modi con l’annuncio del rinnovo di Daniele De Rossi, e chiusa con la straordinaria prova contro il Milan che ha permesso alla Roma di approdare in semifinale di Europa League dove incontrerà, come sappiamo, i campioni di Germania del Bayer Leverkusen.

Ma che il 18 aprile del 2024 potrebbe proprio diventare quasi una data storica, si aggiunge un’altra notizia, riportata questa mattina da TuttoSport, che svela come ieri siano circolate delle voci di un interesse della Roma per Federico Chiesa.

La Roma vuole Chiesa

Non c’è nessun dettaglio: non si parla di contatti, di accordi, di come i giallorossi potrebbero prendere l’attaccante della Juventus che se dovesse rimanere Allegri (difficile) saluterà di sicuro, ma che potrebbe andare via lo stesso visto che ha un contratto in scadenza nel 2025 e quindi dalle parti della Continassa non lo vogliono perdere a zero.

Un interesse, perché Chiesa piace a De Rossi che da ieri può iniziare a programmare il futuro con la Roma dopo l’annuncio della sua permanenza sulla panchina dei giallorossi. Non è la prima volta che si parla del numeri 7 della Juventus come possibile innesto. Certo non c’è una trattativa al momento ma esiste solamente la voglia dei Friedkin, se capitasse l’occasione, di provarci. Vedremo, seguiremo quello che potrebbe succedere nel corso delle prossime settimane, cercando anche di carpire dei segnali da parte del giocatore che sta mostrando un poco di insofferenza nei confronti del tecnico. Dopo il cambio nel derby Chiesa si è sfogato, e oggi contro il Cagliari potrebbe anche andare in panchina. Si gioca il posto con Yildiz. E chissà, magari anche lui alla fine dell’anno potrebbe chiedere di salutare. La Roma ci sarebbe.