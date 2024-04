Calciomercato Roma, nuova firma dopo De Rossi

Il rinnovo di De Rossi ufficiale da ieri apre scenari che sembravano impossibili dentro la Roma. Un’altra permanenza si potrebbe materializzare nelle prossime settimane

L’ufficialità del rinnovo di Daniele De Rossi, arrivata ieri mattina, cambia anche tutte quelle che erano le presunte idee della Roma per il futuro. Ci sono sicuramente delle cose da tenere sotto osservazione, anche per via di quelle che sono state le scelte del tecnico fino al momento.

Magari alcuni uomini, che sembravano destinati all’addio alla fine dell’anno, potrebbero rimanere. E più passa il tempo e più la sensazione è che possa essere così per Leonardo Spinazzola. Anche ieri l’esterno ha sfornato una prova incredibile, perfetta, pulita, con una sola macchina: la rete sbagliata nel secondo tempo quando forse avrebbe potuto fare di meglio. Ma anche il pallone di El Shaarawy poteva essere più pulito. Non cambia nulla comunque per tutto quello che ha fatto in fase difensiva. Soffrendo solamente all’inizio del secondo tempo, poi è tornato in cattedra.

Calciomercato Roma, si valuta il rinnovo di Spinazzola

Non c’è niente di ufficiale, e niente di certo: le ultime parole sul rinnovo di Spinazzola sono state quelle dell’agente che ha svelato come il club non aveva nessuna intenzione di rinnovare. Però abbiamo visto come le cose cambino in fretta, e magari De Rossi potrebbe trattenerlo anche il prossimo anno. Adesso sì che il tecnico può iniziare a guardare al futuro.

Uno Spinazzola in fase di costante crescita che quindi, grazie al cambio di allenatore che lo ha messo in un ruolo sicuramente più congeniale a quelle che sono le sue caratteristiche, potrebbe guadagnarsi il nuovo contratto con la Roma. Vedremo quello che succederà, ma arrivati a questo punto non è un’ipotesi del tutto da scartare.