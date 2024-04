Colpo bianconero dopo il rinnovo: primo regalo per De Rossi

La notizia del rinnovo di Daniele De Rossi sbloccherà anche alcune trattative di calciomercato in entrata e in uscita

Nella giornata di ieri, caratterizzata dal ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Milan, la Roma ha annunciato il rinnovo contrattuale di Daniele De Rossi, senza specificare la durata della nuova intesa che, secondo le nostre indiscrezioni, dovrebbe essere almeno biennale. Comunicata direttamente da Dan e Ryan Friedkin, la decisione del club giallorosso lascia presagire che la proprietà abbia già scelto anche il nuovo direttore sportivo.

Con la certezza di avere DDR in panchina anche la prossima stagione, la società capitolina può iniziare a ragionare con maggiori certezze anche sul calciomercato, sia in entrata, sia in uscita. Anche con un’eventuale qualificazione alla prossima Champions League, il nuovo dirigente romanista dovrà fare i conti con i paletti del settlement agreement con la Uefa, dovendo rispondere ad alcune priorità ineludibili per la costruzione della nuova rosa.

Offerta bianconera dopo il rinnovo di De Rossi

Ferme restando le incognite legate agli eventuali riscatti di Romelu Lukaku, Diego Llorente e Rasmus Kristensen, ci sono alcuni ruoli in cui la Roma dovrà intervenire a prescindere da tutto. Uno di questi è sicuramente quello del portiere. L’esplosione di Mile Svilar ha cambiato i piani giallorossi, ma visto che Rui Patrício e Boer sono in scadenza di contratto, l’acquisizione di un nuovo estremo difensore è di vitale importanza.

Rispetto al passato, con la conferma del portiere serbo belga, i radar verranno orientati in maniera diversa, puntando su un portiere di esperienza che sia in grado di garantire un’alternativa sicura all’ex Benfica, che dovrebbe partire con i galloni da titolare. In tal senso, le ultime indiscrezioni fanno registrare dei nuovi contatti informali per Marco Silvestri. Il 33enne nella seconda parte della stagione è stato scavalcato da Maduka Okoye e ad oggi le due opzioni più concrete sono Torino e Monza, dove potrebbe ritrovare la titolarità. In scadenza con l’Udinese il 30 giugno del 2025, l’ex Verona potrebbe partire veramente a prezzo di saldo e proprio questo aspetto tiene in corsa anche i giallorossi.