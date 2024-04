Erede Tiago Pinto: nuovo nome in Serie A

Mentre i romanisti continuano ad esultare per i vicoli della capitale, si continua a ragionare sul possibile successore di Tiago Pinto

Tra le vie della città eterna non si respira soltanto un’aria diversa dal punto di vista prettamente climatico, ma pare essere giunta la primavera anche sul piano squisitamente calcistico, grazie all’ennesimo trionfo di Daniele De Rossi. La partita di ieri sera contro il Milan di mister Pioli rappresentava un appuntamento a dir poco temuto dai sostenitori capitolini, preoccupati in particolare dalle singolarità della formazione lombarda.

Da Leao a Theo Hernandez, passando per Pulisic e arrivando a Maignan, non si può dire che il tecnico originario di Parma si trovi a maneggiare materiale di scarsa qualità, ma, ciononostante, i ragazzi di DDR sono riusciti nell’impresa, rischiando persino di chiudere definitivamente i giochi nel primo tempo (a impedirlo una dubbia espulsione diretta su Zaki Chelik).

La cura De Rossi è compiuta e il rinnovo di contratto, arrivato proprio nella mattina di ieri, potrebbe in parte calmierare quelle lamentele provieniti da tifosi legittimamente perplessi dall’assenza di un direttore sportivo. Il 3 febbraio Tiago Pinto lascia il centro sportivo Fulvio Bernardini e, in molti, credevano che nel giro di poche ore, come avvenuto nella sostituzione Mou/DDR, un nuovo DS avrebbe occupato la scrivania del dirigente portoghese.

Al contrario, si è dipanata una lunga serie di settimane senza comunicazioni ufficiali in merito. Recentemente, tuttavia, è comparso un nuovo nome tra i possibili candidati.

Spunta il nome di Riccardo Bigon

Il rinnovo di Daniele De Rossi potrebbe certamente aiutare i vertici capitolini a dissipare parte delle fitte nubi che avvolge il futuro della rosa capitolina, poiché, comprendere definitivamente le prospettive e le esigenze di chi dovrà allenare la squadra nel corso della prossima stagione, non può che rendere più chiare le idee in termini di operazioni in entrata e uscita. Tuttavia, rimane la necessità di un vero e proprio direttore sportivo a dirigere il traffico e mettere la faccia nelle trattative.

I nomi di Frederic Massara – ex direttore sportivo del Milan -, Francois Modesto – attuale ds del Monza e Nicolas Burdisso – direttore tecnico della Fiorentina – vengono affiancati da quello di Riccardo Bigon, la cui ultima carica ricoperta è stata quella di direttore sportivo del Bologna. A comunicarlo Maurizio Russo sul suo profilo X (Twitter), attraverso un post dedicato a questa indiscrezione.