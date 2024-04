La Roma scrive alla Lega: il calendario di Serie A va subito cambiato

La Roma scrive alla Lega: vanno cambiate le date della Serie A per dare la possibilità ai giallorossi di preparare al meglio il doppio confronto in Europa League

Il passaggio del turno in Europa League, con i 20 minuti da recuperare sul campo dell’Udinese, cambiano le carte in tavola. E la Roma – secondo le informazioni che sono state riportate da Il Messaggero – ha mandato una lettera alla Lega per chiedere alcune variazioni sul calendario.

In poche parole, il club, ha scritto questa missiva “nella quale chiede con spirito cooperativo che il recupero del match sospeso per il malore di Ndicka avvenga nel mese di maggio 2024 e non il 25 aprile o a fine campionato. Una richiesta che prende forza soprattutto alla luce del passaggio del turno di Europa League”. La Roma a quanto pare si aspetta che la Serie A tuteli gli impegni internazionali.

Le richieste della Roma

Ma come? Ecco un esempio: l’andata contro i tedeschi si giocherà il 2 maggio, mentre la gara di campionato contro il Napoli è prevista per domenica 28 aprile. La squadra di Alonso invece giocherà il giorno prima, e avrà un giorno di riposo in più. Per questo, la richiesta, è quella di anticipare al venerdì il match contro il Napoli e di conseguenza il 25 aprile non sarebbe a disposizione per il recupero in Friuli.

Il club – si legge ancora – per salvaguardare l’integrità del campionato vorrebbe che anche il recupero della gara tra Atalanta e Fiorentina, saltato per il malore che poi purtroppo ha portato al decesso di Barone, si giocasse in contemporanea. Infine, per completare il quadro, la Roma ha pure trovato l’accordo con l’Udinese per disputare il match nel prossimo mese di maggio e non la prossima settimana. Si attende quindi la decisione finale. Sperando che vinca il buon senso.