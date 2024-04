Napoli-Roma e recupero con l’Udinese, UFFICIALE: c’è la decisione

Napoli-Roma e recupero con l’Udinese. Non c’è un attimo di respiro per la Roma di Daniele De Rossi. E il calendario crea qualche problema.

La soddisfazione per aver centrato un’altra semifinale europea rimane un po’ strozzata in gola. La Roma di Daniele De Rossi ha un finale di stagione talmente ricco di impegni importanti che il suo calendario rischia seriamente di saltare.

Accanto ad un finale di campionato che vedrà i giallorossi impegnati in almeno quattro scontri diretti determinanti per la futura griglia di partecipanti alla prossima Champions League, si aggiunge lo straordinario exploit in Europa League contro il Milan che assicura ai giallorossi almeno altre due gare, intensissime, contro i neo campioni di Germania del Bayer Leverkusen.

La società giallorossa è inoltre in attesa di conoscere la data del recupero della gara di campionato allo Stadio Friuli contro l‘Udinese, gara interrotta a causa del malore che ha colpito il difensore della Roma Evan Ndicka. Si dovranno giocare gli ultimi venti minuti con il risultato che ripartirà da 1-1. Impegni che si susseguono senza soluzione di continuità in una coda di stagione che può regalare ai tifosi giallorossi emozioni indicibili.

Sfide con Udinese e Napoli, ecco le date e gli orari ufficiali

Adesso il futuro prossimo della Roma ha connotati decisamente più precisi, alla luce dei buoni risultati fin qui raggiunti e di un percorso europeo nuovamente nobile, come accaduto anche in passato. In attesa della doppia sfida con il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, si attendevano con non poca attenzione anche le evoluzioni circa la decisione sul recupero di Udinese-Roma e l’eventuale slittamento di giorno o orario della delicata trasferta di Napoli.

A fare chiarezza è stato l’annuncio su X del giornalista Filippo Biafora, che ha parlato esplicitamente di decisione ufficiale rispetto alla data di recupero di Udinese-Roma, circa il quale dovrebbe arrivare nei prossimi momenti il comunicato che confermi la scelta di fissare la data al 25 aprile. Tre giorni dopo, contro le iniziali richieste, ci sarà Napoli-Roma.

