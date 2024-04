Rinnovo De Rossi: la durata del contratto

Rinnovo De Rossi, ieri la notizia del rinnovo ma senza dettagli sulla durata del contratto. Ancora la firma non c’è stata. Ma ecco per quanto dovrebbe rimanere a Trigoria

Rinnovo e semifinale di Europa League. Il 18 aprile De Rossi non lo dimenticherà facilmente. Una giornata storica per lui e per la Roma. Che adesso se la vedrà con il Bayer Leverkusen.

Dicevamo: ieri mattina la Roma ha annunciato di aver deciso di continuare con DDR e mai rinnovo è stato più meritato. Nessuna firma, per il momento, non c’è stato tempo per preparare il contratto. Quindi, effettivamente, non si sa per quando l’attuale tecnico giallorosso rimarrà ancora dentro Trigoria. A svelare, però, quello che potrebbe essere il piano dei Friedkin ci ha pensato questa mattina il Corriere dello Sport. Ecco per quanto potrebbe, dovrebbe, firmare De Rossi.

La Roma ha deciso, triennale per DDR

Niente di ufficiale, ma la firma dovrebbe arrivare sopra un contratto triennale. A cifre ovviamente diverse da quelle che il tecnico percepisce adesso. Un progetto quindi di medio termine, per gettare le basi, chissà, magari in futuro per quello che potrebbe essere un ulteriore rinnovo. Perché sappiamo benissimo che De Rossi rimarrebbe a vita a Trigoria, all’interno del club che ama, che ha difeso in campo, e che adesso difende in un ruolo diverso. Il suo sogno.

Non c’è fretta, comunque, per gli annunci. Quello che si doveva sapere si sa e adesso la testa è solamente al campo, nell’immediato alla gara di lunedì sera (ore 18:30) all’Olimpico contro il Bologna che vale una grossa fetta di qualificazione alla prossima Champions League. Sì, perché adesso ufficialmente basta anche il quinto posto per festeggiare. E l’obiettivo si avvicina sensibilmente. Con una gara in meno (mancano i 20minuti di Udine) la Roma ha 4 punti di vantaggio sull’Atalanta (pure in questo caso una partita in meno). Non è fatta, c’è da sudare. Però è indubbio che ci siano più possibilità.