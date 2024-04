Ranking Uefa Roma e cinque squadre in Champions: UFFICIALE, è fatta

Notizie super positive per la Roma. I giallorossi strappano il pass per le semifinali. Intanto, dal prossimo anno saranno cinque le squadre qualificate in Champions.

Serata magica per la Roma. I giallorossi sono riusciti a battere il Milan anche all’Olimpico grazie alle reti di Mancini e Dybala, riuscendo ad anestetizzare il ritorno dei rossoneri che, in undici contro dieci per quasi tutta la partita, non sono riusciti a creare particolari grattacapi dalle parti di Svilar.

Prosegue il momento magico della Roma nelle competizioni UEFA. In generale, quella che si sta per concludere è una serata comunque storica per le italiane. Grazie al passaggio del turno dell’Atalanta e all’exploit della Fiorentina in Europa League contro il Viktoria Plzen, l’Italia consolida ufficialmente la sua posizione in vetta al ranking UEFA. Era ormai solo questione di tempo, adesso è arrivata anche l’ufficialità: nel prossimo anno saranno cinque le squadre di Serie A che militeranno nella massima competizione continentale per club. Un grandissimo riconoscimento per il nostro calcio, che comunque si sta togliendo soddisfazioni importanti negli ultimi anni. Merito anche (e soprattutto) della Roma, che ritorna a giocarsi una semifinale europea contro il Bayer Leverkusen che si preannuncia spettacolare.