Allegri volta pagina, esonero Juventus: firma in Serie A e rosa stravolta

Ormai sempre più lontano dalla Juventus, il futuro di Max Allegri potrebbe essere comunque in Serie A. La nuova opzione sorprende tutti.

I 12 punti conquistati nelle ultime 12 gare ufficiali sono un bottino troppo magro per chi era partito con altre velleità, corroborate da un inizio di stagione esaltante. Ormai in crisi di risultati da diversi mesi, la Juventus di Max Allegri anche contro il Cagliari è ricaduta in quegli errori che si sta trascinando dietro come una spada di Damocle.

Nonostante le rassicurazioni ufficiali fornite da Giuntoli, che davanti ai microfoni continua a confermare Allegri, il futuro del tecnico livornese sembra essere sempre più lontano da Torino. Le voci riguardanti il blitz della “Vecchia Signora” per Thiago Motta sono sempre più frequenti. Sebbene quello dell’attuale tecnico del Bologna non sia l’unico profilo accostato alla Juve, in tempi e in modi diversi è ritornato prepotentemente in auge. Ragion per cui, solo un colpo di coda improvviso potrebbe spingere Giuntoli a virare su altri allenatori. Nonostante un contratto in scadenza nel 2025, dunque, Allegri è destinato a chiudere la sua seconda esperienza all’ombra della Mole.

Juventus, Allegri sulla panchina del Napoli: “Gli Azzurri devono rifondare”

Con un accordo con la Juventus (eventualmente) ancora tutto da trovare, Allegri si sta comunque guardando intorno alla ricerca di una nuova soluzione. Nel caso in cui effettivamente i bianconeri dovessero decidere di iniziare un nuovo ciclo, Allegri non vuole farsi trovare con il classico cerino in mano. Sorprendono fino ad un certo punto, dunque, le indiscrezioni che negli ultimi giorni hanno accostato l’attuale tecnico della Juve ad altre panchina, Napoli su tutte.

Alla ricerca di un nuovo allenatore con cui porre le basi per un nuovo ciclo, Aurelio De Laurentiis non ha ancora sciolto le riserve per il futuro della panchina della Napoli. Sebbene il candidato numero uno per prendere le redini di Calzona sia Antonio Conte, il patron del Napoli non vuole farsi trovare impreparato e sta valutando anche altre soluzioni. Tra queste, occhio alla possibile candidatura di Allegri. A rilanciarla, intervenuto su “Marte Sport Live” in onda su Radio Marte, è stato l’agente Fifa Gaetano Fedele. Ecco quanto riferito da Fedele:

“Allegri al Napoli? In molti salgono sul carro. Fui il primo a dire che potrebbe essere lui il tecnico del Napoli. Certo che con Allegri il cambiamento sarebbe enorme. Di sicuro Max è un po’ più aziendalista rispetto a Conte, come lo era Ancelotti. Ho fatto il nome di Allegri perché conosce benissimo Manna e andando per logica vedo una ratio, a questo punto, dell’arrivo a Napoli proprio del giovane DS. Mercato? Di sicuro il Napoli l’anno prossimo deve rifondare. Per farlo devi partire subito con un progetto rapido e concreto che preveda l’acquisto di almeno sei-sette calciatori”.