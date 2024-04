Calciomercato Roma, Chiesa dopo Dybala: scadenza e firma

Giungono aggiornamenti in merito ad una delle ipotesi più piccanti degli ultimi mesi per quanto concerne il calciomercato giallorosso

Nell’ultima partita in Champions giocata dall’AS Roma c’era Daniele De Rossi in campo con il suo leggendario numero 16 sulla schiena… Un dettaglio che, da solo, dovrebbe facilmente far intendere da quanto tempo i giallorossi mancano nella massima competizione europea. Nel corso del terzo millennio i tifosi giallorossi ci hanno preso gusto, grazie alla crescente competitività in campionato, che spesso garantiva perlomeno l’occasione di affacciarsi alla fase ai gironi e, in alcune occasioni, di sognare una finale.

Da qualche anno, tuttavia, DDR era costretto a guardare dal divano una Roma relegata esclusivamente a competizioni europee meno prestigiose. Adesso però, grazie al ranking Uefa e il nuovo format della coppa dalla grandi orecchie, a garantire il quinto posto in Champions per la Serie A, il ritorno tra i grandi d’Europa diviene un’utopia a portata di mano. Oltre alle evidenti conseguenze positive che un ritorno in Champions causerebbe, vi è anche da considerare la questione ‘immagine’ della Roma agli occhi del panorama calcistico. Difatti, è ormai risaputo che, quando un calciatore si trova a valutare la proposta di una società, il fattore Champions gioca un ruolo primario.

La possibilità di esibirsi sul palcoscenico più prestigioso del mondo, almeno in termini di competizioni per club, influisce e non poco sulle scelte di un giocatore. Ecco che, in tal senso, nelle scorse è stato ipotizzato un trasferimento potenzialmente storico per la Roma. Tuttavia, a prescindere dalla volontà del calciatore in sé, è intervenuta la squadra di appartenenza, poco intenzionata a perdere una delle sue perle più preziose.

La Juve non vuole un Dybala bis. Giuntoli vuole blindare Chiesa

Stiamo naturalmente parlando dell’ipotesi circolata nelle scorse ore in merito all’affare Chiesa-Roma. La stagione innegabilmente controversa del figlio d’arte in maglia numero 7, il percorso di profondo restyling che Cristiano Giuntoli pare voler avviare e la possibilità di acquisire liquidità per futuri affari (Gudmundsson su tutti) erano gli elementi principali a cui i tifosi giallorossi potevano appellarsi per rendere reale un’operazione da sogno.

E’ vero… lo strapotere manifestato da Chicco Chiesa nel periodo pre infortunio – che gli valse paragoni persino con supereroi come Kylian Mbappé – non è quello che i tifosi bianconeri hanno osservato nella stagione in corso, ma, al netto di svariate assenze, è difficile negare come, anche con la paura di un legamento ricostruito, il numero 7 della Vecchia Signora metta ancora paura agli avversari.

Un fenomeno di casa Juventus che, a causa di qualche acciacco, sbarca a Trigoria acclamato come un re… Vi ricorda qualcosa? Beh… difficile non pensare immediatamente a Paulo Dybala e, consci di quanto avvenuto con la Joya, i vertici della Juve, secondo quanto riportato da Tuttosport, avrebbero intenzione di blindare Chiesa. Il contratto di Chiesa in realtà non è in scadenza (fissata il 30 giugno 2025), ma Giuntoli & co. sembrerebbero fortemente intenzionati a convincere Chiesa a rimanere a Torino.