Calciomercato Roma, De Rossi e la scelta del nuovo DS: l’ha già chiamato

De Rossi e la scelta del nuovo DS: il tecnico giallorosso è sempre più integrato all’interno dei meccanismi societari. Il suo parere potrebbe essere decisivo.

Per coloro che ritengono che i tecnici incidano fino ad un certo punto, e nemmeno più di tanto, sul reale rendimento delle squadre di calcio, occorrerebbe che lanciassero un sguardo all’interno di Trigoria. Un giovane tecnico, con alle spalle un’esperienza minima, che ha sostituito un ‘mostro sacro’ della panchina.

Da quel momento avviene una trasformazione apparentemente magica ma figlia, soltanto, di competenza, istinto naturale e dosi minime di ragionevolezza ed umiltà. E’ così che è nata la Roma di Daniele De Rossi, che ha perso in campionato soltanto contro l’Inter ma che è stata parimenti capace di risalire la china in Serie A ed approdare, alla grande, alle semifinali di Europa League.

La coraggiosa, ed allora anche criticata, scelta della famiglia Friedkin di sostituire il quasi intoccabile tecnico portoghese con un romanista al 101%, ma con scarsa esperienza in panchina, si è rivelata quanto mai indovinata. Così come la scelta di confermare l’ex Capitan Futuro come futuro tecnico della Roma. Ora davvero Daniele De Rossi ha pieni poteri. Anche extra campo…

Nuovo direttore sportivo della Roma: De Rossi decisivo

Se José Mourinho è il passato che alcuno rimpiange ormai più, il nome dell’ex direttore sportivo giallorosso nessuno se lo ricorda. Tiago Pinto è andato via al termine della sessione invernale di mercato ed ora la Roma cerca il suo sostituto.

Diversi i prospetti avvicinati al club giallorosso, ma sembra che anche in questo ambito la voce di Daniele De Rossi risulterà decisiva. Come ci fa sapere controcalcio.com, il tecnico della Roma sembra avere una precisa preferenza. Il nome è quello di Nicolas Burdisso, al momento direttore dell’area tecnica della Fiorentina. Profilo che, come De Rossi, ha un importante passato da calciatore oltreché concreta esperienza come dirigente.

La Roma cambia e cambia sempre più nel nome di Daniele De Rossi. Il tecnico giallorosso è sempre più il principale riferimento all’interno della società capitolina. La parte finale della stagione giallorossa presenta ancora appuntamenti importanti ed obiettivi prestigiosi da inseguire. Ormai, però, De Rossi non è più soltanto il tecnico della Roma. E’ già oltre.