Esami clinici Lukaku: quante partite salterà il bomber della Roma

Lukaku salta il Bologna: ormai non ci sono più dubbi sulla presenza o meno dell’attaccante belga che mette nel mirino il Leverkusen. De Rossi ha pronta la mossa

C’è attesa. Un pizzico di ansia. Ma anche un leggero ottimismo. Oggi Romelu Lukaku, che è uscito dal campo al minuto 29 della sfida contro il Milan in Europa League, sosterrà degli esami strumentali per capire l’esito dell’infortunio che lo ha costretto a fermarsi.

Il bomber belga, decisivo con il suo strapotere fisico nell’occasione della seconda rete di Dybala, che ha indirizzato in maniera definitiva il match, si è già fatto visitare a Villa Stuart dopo il match: ma la Roma ha poi deciso di aspettare un altro paio di giorni per approfondire gli accertamenti al flessore. Scongiurate da subito le possibilità che ci fosse un problema al ginocchio, si attende di capire per quanto Lukaku ne avrà.

Lukaku salta il Bologna, prono Abraham

Salterà il Bologna in ogni caso – spiega il Corriere dello Sport in edicola questa mattina – perché ci sono troppi impegni ravvicinati e quindi è inutile rischiare. Contro la formazione di Thiago Motta nel match in programma nel tardo pomeriggio di lunedì all’Olimpico dovrebbe giocare Abraham dal primo minuto, voglioso di mettere ancora minuti nelle gambe e soprattutto voglioso di trovare quella che sarebbe la sua prima rete stagionale.

Vedremo quindi quello che uscirà fuori dagli accertamenti previsti nella giornata di oggi. E un poco di tensione dentro la Roma c’è: avere Romelu significa tanto e lo abbiamo visto in quella mezz’ora contro il Milan. Non sta segnando come ci si aspettava in questo 2024, lo sappiamo, ma averlo davanti è un aiuto per tutti e soprattutto un pensiero per le difese avversarie che sanno benissimo come non si possono distrarre nemmeno un secondo. Ansia sì, ma anche un leggero ottimismo come dicevamo prima. Si spera che possa essere confermato dagli esami. Intanto, la Gazzetta dello Sport svela che Lukaku vuole essere pronto per il Bayer Leverkusen: quindi oltre il Bologna dovrebbe saltare sia l’Udinese che il Napoli.