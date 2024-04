Guizzo Juventus: Roma anticipata, il nome sorprende tutti

Gli intrecci di mercato tra Juventus e Roma potrebbero aprire le porte ad un vero e proprio ribaltone. I bianconeri rischiano di anticipare i giallorossi.

Ringalluzzita dall’importantissimo successo ottenuto contro il Milan nell’andata dei quarti di finale di Europa League, la Roma di Daniele De Rossi sta preparando i prossimi impegni stagionali con la consapevolezza della propria forza, ma anche con la volontà di continuare il proprio percorso virtuoso.

L’ufficializzazione del rinnovo di DDR si inserisce proprio in quest’orizzonte. Il tecnico della Roma sarà il perno attorno al quale far ruotare un progetto importante di lungo respiro. La prossima sessione di calciomercato, sotto questo punto di vista, rappresenterà un autentico spartiacque. Alla ricerca di un nuovo DS, i capitolini sono chiamati a rinfoltire dei reparti che potrebbero necessitare di innesti degni di nota. A cominciare dalla vicenda portiere. L’esplosione di Svilar, da sola, non basta. Alla luce dell’addio di Rui Patricio a fine stagione, i giallorossi hanno infatti cominciato a lavorare sotto traccia per valutare eventuali possibilità. Uno dei profili finiti nei dossier della Roma – tra gli altri – è quello di Meret.

Calciomercato Juventus, sfida alla Roma per Meret: lo scenario

Protagonista dello Scudetto vinto lo scorso anno, l’estremo difensore del Napoli non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza con gli Azzurri tra pochi mesi. Nonostante le parti abbiano avuto diversi incontri per provare a trovare un punto di contatto, per adesso la fumata bianca non è stata trovata.

Anche questo spiega il motivo per il quale ormai da settimane Meret è accostato con una certa insistenza a diverse big di Serie A. Oltre alla Roma, infatti, anche la Juventus in tempi e in modi diversi ha effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, Luca Momblano ha fatto il punto della situazione sull’ex portiere della Spal, ribadendo l’interesse bianconero nei suoi confronti. Ecco quanto evidenziato:

“Meret e Di Gregorio sono osservati con attenzione dalla Juventus. Carnesecchi? È caro. Può restare ancora un altro un anno all’Atalanta. La Juve sta seguendo la situazione sia di Di Gregorio che di Meret. Curiosamente, mi è stato detto la Juventus pensa di sostituire Perin. Szczesny è un capitolo a parte, non è chiaro cosa voglia fare del suo contratto. Ha la possibilità di rinnovare e blindare il suo futuro alla Juve, ma è una mossa che ad oggi esita a fare. Anche per questo mi dicono che Perin potrebbe salutare la Juventus”.