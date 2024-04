Roma, Lele Adani stenta a crederci: “Un sopruso”

Lele Adani stenta a crederci: “Un sopruso”. L’opinionista televisivo è intervenuto sulla vicenda che vede coinvolta la società giallorossa.

Per la Roma un calendario fitto di appuntamenti. Fin troppo. La giusta soddisfazione seguita alla splendida qualificazione alle semifinali di Europa League ottenuta dalla formazione giallorossa ai danni del Milan, sembra essersi smorzata dagli eventi immediatamente successivi.

Le date cerchiate in rosso sul personale calendario della Roma segnano 2 e 9 maggio 2024. Sono i giorni delle due grandi sfide contro il Bayer Leverkusen, neo campione di Germania ed unica formazione ancora imbattuta nei cinque maggiori campionati europei.

La Roma ha inoltrato formale richiesta alla Lega di Serie A di non inserire il recupero della partita contro l’Udinese, sospesa a venti minuti dalla fine a causa del grave malore che ha colpito il difensore giallorosso Ndicka, tra le gare che vedono i giallorossi impegnati contro Bologna, Napoli e Bayer Leverkusen e di disputarla, invece, al temine della stagione.

Richiesta che è stata rispedita, immediatamente, al mittente. Gli ultimi venti minuti della gara di Udine si disputeranno, come previsto, il 25 aprile. La società giallorossa ha risposto polemicamente definendo la decisione ‘ingiusta’ nei riguardi di una società, e di una squadra, che hanno contribuito al ranking Uefa grazie a quattro semifinali europee consecutive.

Per Lele Adani è ‘un sopruso’

La decisione della Lega di Serie A non ha trovato d’accordo tanti. Tra questi anche l’ex calciatore, ed oggi apprezzato opinionista televisivo, Daniele Adani.

Le parole a riguardo di Daniele Adani non lasciano dubbi. L’opinionista le ha postate in una story sul suo profilo Instagram: “Prevaricazione, sopraffazione, sopruso. Ossia quello che sta subendo l’AS Roma nell’assegnazione della data per il recupero di quei 18 minuti contro l’Udinese dal sistema. Lo stesso sistema che dovrebbe tutelare chi esporta, e da anni, il calcio italiano con orgoglio e valore in Europa“.

Per la Roma è davvero il momento di stringere i denti e buttare il cuore oltre l’ostacolo. E di ostacoli ve ne sono ancora diversi. Alcuni, tipo Bayer Leverkusen, sono decisamente alti. I tedeschi hanno accolto con favore l’eliminazione del Milan ritenendo, in prospettiva, i rossoneri più pericolosi dei giallorossi. Alla Roma di De Rossi spetterà il compito di far ricredere lo squadrone tedesco. Nonostante la Lega di Serie A.