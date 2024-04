Spostamento big match, UFFICIALE: Serie A nel caos

Giungono nuovi spiacevoli aggiornamenti sulla questione recupero a Udine e relativo slittamento del match con il Napoli per la Roma di Daniele De Rossi.

Si era capito da subito che la questione del recupero di Udine si sarebbe complicata e non poco, soprattutto nel caso in cui la Roma si fosse trovata a superare i quarti di finale di Europa League e, di conseguenza, ad avere nuovi impegni da segnare in calendario.

Si tratta di diciotto minuti da consumare che inevitabilmente si inseriscono infelicemente all’interno del complesso percorso stagionale dei giallorossi, che nelle scorse ore si sono espressi criticamente nei confronti della Lega Serie A.

La Roma rifiuta la proposta della Lega Serie A

Nel tentativo di incastrare il recupero a Udine e quello che da molti viene definito il derby del sole, da affrontare contro il Napoli di Calzona, la Lega avrebbe proposto ai giallorossi di giocare alle 20:45 di Sabato 27 aprile. Una data che, inevitabilmente, causerebbe ai capitolini uno svantaggio nei confronti di un Bayer Leverkusen, da affrontare il 2 maggio, che godrebbe di un giorno in più di riposo.

Anche questa proposta, secondo quanto appreso da Vocegiallorossa.it, sarebbe stata perentoriamente rifiutata dai vertici giallorossi, sempre più indignati da un’organizzazione poco propensa a favorire il percorso europeo di una squadra italiana. L’avventura di De Rossi & co. all’interno dell’Europa League non può che giovare all’intero movimento calcistico italiano che, tra le altre cose, guadagnerebbe anche in termini di Ranking Uefa. La partita, dunque, dovrebbe avere luogo nel giorno e nell’orario programmato precedentemente, quindi il 28 aprile alle 20:45.