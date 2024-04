Thiago Motta tradito dalla Juve: l’erede di Allegri è clamoroso

Con Allegri al passo d’addio, il tam tam relativo al suo possibile erede sta calamitando l’attenzione mediatica. L’ultimo nome sorprende tutti.

Sebbene la stagione della Juventus non sia ancora giunta al termine, qualche linea di tendenza è comunque possibile desumerla. Dopo un inizio veemente, infatti, Vlahovic e compagni sono piombati in una crisi di identità apparsa piuttosto preoccupante. Neanche contro il Cagliari sono arrivate le risposte che Max Allegri si aspettava.

Sebbene la qualificazione in Champions League dei bianconeri non appaia in discussione, in casa Juve la parola cambiamento è ormai all’ordine del giorno. Con la volontà di iniziare un ciclo con un altro allenatore, Giuntoli non ha ancora imbastito dialoghi con Allegri per discuterne un eventuale prolungamento del contratto. Nonostante le parole di facciata del football director bianconero, l’impressione è che la Juve con il passare del tempo abbia messo mattoncini importanti per porre le premesse per un addio di Allegri. Il come non è ancora dato saperlo.

Juventus, Italiano per il dopo Allegri: opzione a sorpresa

Sorprende fino ad un certo punto, quindi, che ormai da mesi è scattato un vero e proprio tam tam mediatico per il futuro della panchina della Juventus. Sebbene il profilo di Thiago Motta sia quello che maggiormente stuzzica il quartier generale della “Vecchia Signora”, occhio alle possibili sorprese.

Secondo quanto evidenziato nel corso della diretta Twitch di Juventibus, Luca Momblano ha caldeggiato infatti un possibile binomio Vincenzo Italiano-Juventus. Dopo la fine della sua esperienza sulla panchina della Fiorentina, Italiano infatti potrebbe essere tentato all’idea di prendere le redini di una big. Ecco quanto evidenziato da Momblano sull’argomento:

“Vincenzo Italiano è un allenatore che, sulla carta, è lecito possa ambire ad una panchina importante. Se unilateralmente lascia Firenze è perché ambisce ad una piazza superiore alla Fiorentina e andare in una consolidata big, come Napoli o altre. Quella è l’ambizione anche perché è seguito da un agente capace. Se Motta dovesse andare allo United? A questa domanda rispondo che al momento penserei ad una Juventus su Italiano”.