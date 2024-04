Addio e tormentone Roma, nuovo affare gratis per l’Inter

Dalla Roma all’Inter, nuovo tormentone dalla Capitale: firma gratis. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tante questioni, anche in casa Roma, saranno approfondite nel corso delle prossime settimane, quando ai piani alti di Trigoria bisognerà prendere una decisione su numerosi aspetti non ancora disambiguati. Se lo scorso giovedì, dopo le tante attese e i non meno numerosi dubbi, è stata fatta chiarezza sulla posizione di Daniele De Rossi, non si possono trascurare le rimanenti questioni sulle quali i Friedkin e i propri adepti dovranno fare chiarezza prossimamente.

A partire dalla decisione sul nuovo direttore sportivo e, più in generale, sull’apparecchiamento di una stagione a venire che possa permettere di ambire a palcoscenici e traguardi sempre più importanti. Molto, ovviamente, dipenderà anche dai piazzamenti ottenuti dalla Roma in questo rush finale di campionato, durante il quale Dybala e colleghi dovranno essere bravi a dare degna prosecuzione ad un doppio cammino, italiano ed europeo, che potrebbe fornire nuove indicazioni sulle velleità di squadra e società per gli anni a venire.

Addio Nacho, il tormentone Roma può andare all’Inter

Molte operazioni di mercato, finalizzate ad apportare modifiche migliorative allo scacchiere, serviranno infatti a plasmare una rosa rivelatasi importante e compatta ma certamente perfettibile in diversi dei suoi aspetti. Da tale punto di vista, oltre che alle possibili decisioni del nuovo direttore sportivo, un grande peso potrebbe essere rappresentato anche dalle disponibilità economiche a fine anno per gli obiettivi raggiunti.

Indipendentemente da ciò, la Roma, non ha comunque mai disdegnato opportunità di mercato a costo zero, soprattutto in una parentesi storica che ha visto un aumento del vigore del cosiddetto mercato degli svincolati. A tal proposito, non sfugga quanto riferito su Fichajes.net circa un profilo altisonante e funzionale come Nacho Fernandez del Real Madrid, in scadenza contrattuale a giugno.

Divenuto in passato un vero e proprio tormentone per la Roma, il difensore è alla fine sempre rimasto alla corte di Zidane, prima, e Ancelotti, poi. Questo, però, dovrebbe essere davvero il suo ultimo anno nella capitale spagnola, prima di prendere una decisione che, contro le inziali previsioni, non dovrebbe ancora portarlo lontano dall’Europa.

In particolar modo, dopo gli accostamenti alla stessa Inter di un altro elemento funzionale e prossimo alla scadenza quale Mario Hermoso, militante nell’Atletico Madrid, Nacho Fernandez potrebbe approdare alla corte di Inzaghi. Si tratterebbe, stando a quanto si legge, di un affare funzionale e importante per tutte le parti coinvolte, ovviando così anche ad un approdo di Mario Hermoso che, in casa Inter e non solo, si è complicato sempre di più negli ultimi mesi.