Bluff Juventus, addio segnato Conte: c’è stata la telefonata

Addio Conte e futuro segnato Allegri, c’è stata la telefonata che spiega tutto. Gli ultimi aggiornamenti in casa Juventus parlano chiaro.

Continuano le importanti e palesi difficoltà in casa Juventus nel corso di queste settimane, macchiate da un rendimento in campionato affievolitosi ormai da circa due mesi e mezzo a questa parte, che ha visto la compagine di Allegri gettare ben presto la spugna per una corsa scudetto che aveva nella prima parte di stagione illuso e fomentato la realtà bianconera.

Troppo importante, infatti, la continuità degli uomini di Inzaghi per poter tenere testa ad un’Inter che potrebbe essere consacrata a campione di Italia già nel derby di domani, poche ore dopo il non meno delicato incrocio tra Roma e Bologna per la Champions League. Proprio in una parentesi delicata quanto decisiva, in casa Roma sono, intanto, arrivate le prime indicazioni circa i futuri apparecchiamenti stagionali, disambiguando in modo definitivo e ufficiale la decisione dei Friedkin sul proseguimento del bel rapporto professionale nato con De Rossi.

Altro che bluff, la Juve conferma Allegri: addio segnato Conte

Questo aspetto, se da un lato permette di epurare la Roma dal corpo di squadre potenzialmente coinvolte in un valzer di panchine destinato ad essere ben importante a partire dal mese di giugno, non permette però di disambiguare i tanti altri scenari che potrebbero prossimamente regalare grandi novità sul fronte allenatori nel nostro campionato.

Roma e Inter a parte, tante big paiono ormai destinate a dover andare incontro a grandi cambiamenti. Tra queste, da tempo, figura proprio la stessa Juventus, sul cui allenatore, Massimiliano Allegri, si era espresso con chiarezza venerdì sera Cristiano Giuntoli, a margine del fischio di inizio della partita col Cagliari. Se l’infelice rendimento della squadra aveva fatto risuonare come di facciata le dichiarazioni del direttore sportivo, dall’altro va evidenziato come arrivino conferme circa la veridicità delle sue parole.

Stando a quanto riferisce Luca Cimini di Junotizie.it e collaboratore di Bianconeranews, Giuntoli non si è imbattuto in alcun bluff. “Ho ricevuto una telefonata qualche minuto fa”, asserisce su X il su citato, evidenziando come Allegri sia probabilmente destinato ad una conferma anche per la prossima stagione. Il ritorno di Conte, ad oggi, è una pista affievolitasi.