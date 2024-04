Calciomercato Roma, un centrocampista goleador per De Rossi

Con Renato Sanches che tornerà al PSG dal prestito e Houssem Aouar sul mercato, la mediana della Roma subirà modifiche in estate

Bologna, Udinese, Napoli, Bayer Leverkusen, Juventus e di nuovo Bayer. Da qui al nove maggio, complici anche le incomprensibili scelte della Lega Serie A, la Roma si giocherà una buona parte della stagione senza avere un attimo di riposo. Sia la società che Daniele De Rossi hanno manifestato il disappunto giallorosso per il trattamento ricevuto dai padroni del calcio in un momento clou dell’anno, che condizionerà anche le capacità d’investimento in ottica futura.

Nella morsa del settlement agreement dell’Uefa, l’eventuale qualificazione alla prossima Champions League rappresenterebbe una boccata d’ossigeno importante per le casse romaniste. Tra giocatori in prestito (Angelino, Kristensen, Llorente, Renato Sanches e Lukaku) e calciatori in bilico (Spinazzola è ancora in scadenza di contratto, Celik, Karsdorp, Aouar, Belotti, Zalewski e altri sono sul mercato), il prossimo direttore sportivo giallorosso dovrà intervenire in maniera profonda sulla rosa del futuro.

Centrocampista goleador per la Roma: prezzo alle stelle

Oltre alle priorità ineludibili, rappresentate dal reperimento di un portiere, almeno un esterno difensivo e un centravanti, la Roma sta seguendo con estrema attenzione la situazione di Federico Chiesa sulle ali, ma monitora anche alcune piste per il centrocampo, che potrebbe perdere almeno due pedine in estate. Nonostante l’assenza di un erede di Tiago Pinto, almeno ufficialmente, gli uomini mercato giallorossi continuano a compilare schede su diversi profili.

Tra questi, secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe anche quello di Gabriel Sara. Acquistato dal Norwich nel 2022, il 24enne brasiliano sta vivendo una stagione da incorniciare in Championship. Dotato di un mancino molto educato, l’ex San Paolo ha collezionato 13 gol e 12 assist in stagione, calamitando su di sé le attenzioni di alcuni club di Premier, come il Crystal Palace. Forte di un contratto in scadenza nel 2026 con opzione fino al 2027, il Norwich City ha fissato in 30 milioni di sterline il prezzo per le società inglesi.

In caso di mancata promozione in Premier, tuttavia, la dirigenza potrebbe essere costretta a rivedere al ribasso le proprie pretese che, in ogni caso, sono già di qualche milione più basse per un’eventuale cessione all’estero.