Maxi sconto per Lukaku: firma nella Capitale

Fermo ai box a causa di un problema muscolare, Big Roma continua a domandarsi in quale società si troverà a giocare il prossimo anno

Mentre DDR risponde a tono al presidente della Lazio Claudio Lotito e si accoda a quanto dichiarato dalla società giallorossa in merito alle controverse mosse organizzative compiute dalla Lega Serie A, il confronto con il Bologna di Thiago Motta si avvicina, così come gli innumerevoli appuntamenti decisivi che attendono la formazione capitolina, sia in campionato che in Europa League.

Tuttavia, oltre alla stringete attualità e alle varie vicissitudini relative all’organizzazione del calendario, i vertici giallorossi si trovano costretti, anche a causa dell’assenza di un direttore sportivo, a valutare con attenzione operazioni in entrata e in uscita, visto e considerato che l’ormai imminente finestra di mercato estiva sembrerebbe odorare di profonda rivoluzione per lo scacchiere giallorosso.

Nessun reparto risulta esente da calciatori in scadenza, prestiti in bilico o plusvalenze obbligate, il che, oltre a far sentire ulteriormente la necessità di un direttore sportivo a dettare una strategia precisa, dovrebbe preparare i tifosi ad una radicale metamorfosi dell’undici titolare.

L’Atlelico Madrid in picchiata su Lukaku

Se dovessimo effettuare un’accurata disamina dei vari contesti contrattuali che legano i componenti della rosa giallorossa a Trigoria, potremmo facilmente dedurre che i due reparti potenzialmente più a rischio ristrutturazione sono poi quelli più chiacchierati nel corso degli scorsi mesi. Stiamo naturalmente parlando del reparto offensivo e di quello difensivo. Soffermandoci sul primo, vi sono ancora da definire una serie di questioni, come il riscatto non ancora comunicato di Sardar Azmoun, la fantomatica clausola di Paulo Dybala che permetterebbe a qualunque squadra estera di prelevarlo (a patto che la Joya voglia lasciare la capitale), il recupero sulle uova di Tammy Abraham e, naturalmente, il prestito di Romelu Lukaku.

Il gigante belga ha lanciato segnali inequivocabili relativi alla sua volontà di restare nella città eterna, ma la realtà dei fatti pare raccontare un futuro diverso. Il Chelsea non ha alcuna intenzione di fare sconti ai capitolini, vista e considerata una situazione economica a dir poco disastrata. Difatti, i blues vorrebbero liberarsi del cartellino di Big Rom per non meno di 40 milioni di euro, con possibilità di salire ulteriormente nel caso in cui il numero 90 giallorosso dovesse cedere ai corteggiamenti della Saudi Pro League. Tuttavia, sul portale ‘El Gol Digital’ è comparsa una nuova prospettiva, che aggiungerebbe un altro contendente particolarmente interessato al compagno offensivo di Paulo Dybala.

L’Altetico del Cholo Simeone dovrà portare nella capitale un nuovo centravanti nel corso della sessione di mercato estiva e il nome di Lukaku è comparso in rosso sui taccuini dei vertici madrileni. Andrea Berta, ds dell’Atletico, sembrerebbe persino certo di poter strappare una cifra nettamente inferiore alle richieste del Chelsea, recapitando a Londra una proposta di “appena” 20 milioni di euro. E’ probabile che, nel caso in cui dovesse realmente finire sul tavolo dei blues un’offerta di tale penuria, possa iniziare una trattativa serrata.