Calciomercato Roma, De Rossi ribalta la Juve: “Contatti con l’entourage”

Calciomercato Roma, De Rossi ribalta la Juventus nonostante ci siano già stati dei contatti con l’entourage. Ecco quello che è successo

Il calciomercato non è ancora aperto, ma senza dubbio da un po’ di tempo si iniziano a studiare quelle che potrebbero essere le mosse per il prossimo anno. E dopo aver ufficialmente annunciato il rinnovo di Daniele De Rossi anche per la prossima stagione, in casa Roma si inizia a pensare a quali giocatori tenere e quali mettere sul mercato.

Ci sono diversi temi da trattare da quelle che sarà anche il nuovo Ds – si parla di Burdisso che lascerà la Fiorentina – e uno di questi è senza dubbio il futuro di Leonardo Spinazzola. Come sappiamo l’esterno è in scadenza di contratto, e fino a poco tempo fa, anche per via di alcune prestazioni davvero al di sotto dello standard, si pensava potesse lasciare a zero. Vi abbiamo spiegato, pure, che con la permanenza di De Rossi forse le cose potrebbero cambiare. Una notizia conferma a TVPLAY da Mirko Di Natale.

Calciomercato Roma, la situazione Spinazzola

Il giornalista che segue da vicino le dinamiche della Juventus, prima di sottolineare come DDR potrebbe trattenere il giocatore, ha svelato un altro particolare assai importante.

“Ci sono stati dei contatti – ha detto – tra l’entourage di Spinazzola e la Juventus“. Una conferma di quello che si vociferava un poco di tempo fa, quando non sembravano esserci speranze di un prolungamento del contratto. I bianconeri quindi, sfruttando appunto la scadenza dell’accordo, avrebbero iniziato a fare qualche sondaggio, che però al momento non andrà avanti per ovvi motivi. De Rossi potrebbe spingere per trattenere il giocatore, soprattutto se in questa fase finale di stagione dovesse confermare quello di buono fatto vedere da quando la Roma ha cambiato allenatore.