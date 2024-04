Lukaku lascia la Roma, ma resta in Serie A: doppia firma record

Nonostante manchino ancora diverse settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione di calciomercato, spifferi ed indiscrezioni continuano a tenere banco. Lukaku protagonista.

Dopo l’exploit in Europa League contro il Milan, la Roma di Daniele De Rossi non è riuscita a ripetere l’ottima prestazione dell’Olimpico contro i rossoneri. Sul pezzo e in grande spolvero, il Bologna di Thiago Motta si è imposto contro Dybala e compagni con un netto 1-3, con il quale i felsinei consolidano di fatto il quarto posto in classifica.

Ad ogni modo lo stop contro i rossoblu non pregiudica una seconda parte di stagione della Roma che definire esaltante sarebbe solo un eufemismo. Una crescita esponenziale quella della compagine di Daniele De Rossi nella quale Romelu Lukaku è stato in grado di ritagliarsi un ruolo molto importante. Ritornato al gol contro l’Udinese, l’attaccante belga si è rivelato determinante anche contro il Milan. Più in generale, il numero 90 della Roma, la cui assenza contro il Bologna si è fatta sentire, ha dato soluzioni importanti ad una manovra che grazie all’attacco della profondità del gigante belga ha un’arma importante da sfruttare. Gli spifferi sul futuro di Lukaku, però, non accennano a placarsi.

Conte sulla panchina del Napoli: “Vorrebbe Lukaku al posto di Osimhen”

Atterrato nella Capitale con la formula del prestito secco, Lukaku farà ritorno al Chelsea. Ciò nonostante, le chances che Big Rom resti al Chelsea sono sostanzialmente nulle. In tempi e in modi diversi, infatti, i londinesi hanno manifestato la volontà di privarsi di un attaccante che non rientra nel progetto tecnico dei Blues.

Con la Roma che, allo stato attuale della situazione, non appare intenzionata a sborsare i 40 milioni di euro richiesti dal Chelsea, Lukaku potrebbe comunque continuare la sua esperienza in Serie A. Il futuro di Big Rom potrebbe infatti intrecciarsi con quello di Antonio Conte, accostato con sempre più insistenza al Napoli. Del resto fu proprio l’ex CT della Nazionale, ai tempi in cui guidava la panchina dell’Inter, a spingere tantissimo affinché i nerazzurri chiudessero l’affare con il Manchester United. A distanza di anni, non è escluso che Conte – che comunque non ha ancora sciolto le riserve – una volta ritornato in panchina decida di ripuntare con decisione proprio sul suo pallino.

Intervenuto nel corso della diretta “Giochiamo d’Anticipo” su Televomero, Fulvio Collovati si è espresso proprio su quest’ultimo tema: “Nuovo allenatore del Napoli? Conte sta aspettando in primo luogo la Juventus, poi il Milan dove ha buoni rapporti con Ibra. Arrivare oggi sulla panchina azzurra in questo momento è la soluzione migliore per qualsiasi tecnico. Nel caso in cui dovesse arrivare Conte, però, non si accontenterebbe dei rientri dei calciatori da prestiti, ma vorrebbe elementi pronti. Per sostituire Osimhen, ad esempio, vorrebbe Lukaku”.