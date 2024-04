Pioli al Napoli e nuovo allenatore Milan: hanno messo nero su bianco

Pioli al Napoli ed il mercato degli allenatori che entra prepotentemente nel vivo. Sono diverse le panchine nobili che muteranno proprietario.

L’ultimo turno di Europa League sembra abbia dato un’ulteriore scossone al tabellone ‘Allenatori’ in vista della prossima stagione. Il quarto di finale tra Roma e Milan, oltre all’approdo della formazione giallorossa alle semifinali, ha sancito, in maniera pressoché definitiva, il destino futuro dei due tecnici.

La proprietà giallorossa, già qualche ora prima della gara di ritorno tra Roma e Milan, ha ufficializzato la conferma di Daniele De Rossi sulla panchina della formazione capitolina. La vittoria sul Milan, ed il passaggio del turno, hanno rappresentato la risposta migliore a tale decisione da parte del tecnico romano.

Alla vittoria della Roma ha fatto, da contraltare, la ‘pesante’ sconfitta del Milan. Una stagione, quella rossonera, partita con ben altri propositi e che invece non porterà frutto alcuno. Chi pagherà dazio sarà il tecnico Stefano Pioli, ormai giunto alla fine del suo quinquennale rapporto con la società rossonera.

Per il tecnico di Parma si tratta di un addio doloroso, forse anche ingiusto ma è pronto per affrontare un nuovo incarico. Lo scudetto vinto con il Milan gli ha ormai conferito una caratura di primo livello che gli permette ad ambire alle panchine più prestigiose.

Il Napoli pensa a Pioli

Il Milan cambierà tecnico, così come farà anche il Napoli. La società partenopea ha l’assoluta necessità di trovare il tecnico giusto dopo una stagione fallimentare dove ne ha dovuti cambiare tre per non raggiungere, probabilmente, nemmeno l’obiettivo minimo della qualificazione alla prossima Champions League.

Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli e chi sostituirà Stefano Pioli sulla panchina del Milan? La risposta l’ha data il sito di scommesse sisal.it. Il tecnico spagnolo Julen Lopetegui è il candidato numero uno per la panchina del Milan. Sisal quota la sua candidatura a 1.85.

Per il Napoli è proprio il nome di Stefano Pioli a comparire al primo posto. In questo caso il sito di scommesse quota l’approdo del tecnico parmense alla società di Aurelio De Laurentiis a 2. Sia nel caso del Milan che del Napoli la seconda opzione per la panchina è rappresentata da Antonio Conte.

Sisal.it ha pubblicato le sue ‘verità. Ora, però, si attendono a breve le conferme ufficiali.