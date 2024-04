Pioli, Milan già dimenticato: destinazione choc in Serie A

Nuova panchina Pioli in Serie A, firma choc: altro che Napoli. Ecco la prossima destinazione dell’allenatore del Milan.

L’avventura di Stefano Pioli in quel di Milano dovrebbe essere, ormai, giunta al capolinea, con un percorso nobile quanto importante, in grado di toccare l’elevatissimo momento scudetto ormai quasi due anni fa. Tante cose, da quel momento, sono cambiate, come ben restituisce l’incrinatura dei rapporti all’interno di una città e di uno spogliatoio che paiono destinati necessariamente a fare un passo oltre il mister ex Inter e Lazio, tra le varie.

Ben inserito in un valzer di panchine destinato a infiammare la prossima estate insieme al calciomercato, Stefano Pioli ha dimostrato importanti pregi e qualità presso diverse delle realtà dove abbia militato, attirando per tale motivo un certo interesse nel nostro campionato, presso il quale potrebbe proseguire la propria avventura professionale dopo aver concluso un cammino con il Milan che dovrebbe ormai essere più che vicino alla scadenza.

Nuova panchina Pioli in Serie A dopo il Milan, pazza idea Bologna

Diversi, infatti, i momenti difficili vissuti dal mister e dalla squadra nel corso di quest’ultimo anno, con la prematura ma giustificabile eliminazione dalla Champions League, cui ha fatto seguito l’uscita dall’Europa League contro la Roma di De Rossi e un altrettanto anticipata uscita dalla Coppa Italia.

Una rosa di risultati che non possono essere considerati felici e che, per una serie di risposte, atteggiamenti ed errori, palesati da squadra e allenatore, lasciano intravedere i margini necessari per un addio ormai pressoché certo. Se a ciò si aggiunge la sconfitta contro l’Inter, in un derby che ha ufficialmente consegnato lo scudetto agli uomini di Inzaghi, si comprende bene come il progetto Milan-Pioli sia ormai giunto a conclusione.

Non, però, l’avventura del mister in Serie A: tanti gli scenari sul suo futuro, con uno sguardo in particolare a quanto riferito dal giornalista di Footmercato, Santi Aouna, che ha riferito di un clamoroso dettaglio tutt’altro che scontato. Stefano Pioli, infatti, avrebbe avuto dei colloqui con il Bologna, il quale avrebbe individuato nel quasi ex Milan il profilo ideale per ripartire dopo la quasi certa partenza di Thiago Motta, nel cui futuro c’è sempre più la Juventus.