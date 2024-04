Roma-Bologna, “tombola” Maresca: gialli assurdi e manca un rosso

Roma-Bologna, sul banco degli imputati finisce il direttore di gara Fabio Maresca a causa della gestione dei cartellini ed un rosso mancante

Il primo vero rammarico per la Roma di Daniele De Rossi arriva nella serata di ieri, davanti ad un Olimpico ancora una volta pieno e pronto a supportare la squadra, con quella che fino ad oggi potrebbe essere l’unica vera sconfitta pesante dal cambio di allenatore

Quella contro il Bologna era già una sfida decisiva, in quanto i rossoblu grazie a questo risultato fanno un grande passo in avanti verso la qualificazione in Champions League, obbiettivo condiviso con la Roma, che adesso però vede i suoi piani complicarsi e non poco.

Nonostante il Bologna sia una formazione preparata ed ostica contro cui giocare in pochi si sarebbero aspettati una prestazione così convincente da parte degli ospiti. Tuttavia a far discutere è ancora una volta l’arbitro, con una direzione di gara che ha lasciato molto da ridire Maresca è finito al centro delle critiche.

Roma-Bologna, Maresca nel mirino delle critiche

Si conclude dunque la trentatreesima giornata di Serie A, e la classifica comincia sempre più a delinearsi. L’Inter si è laureata campione d’Italia grazie alla vittoria sui rivali del Milan, con quest’ultimi ormai praticamente certi di un posto in Champions il prossimo anno.

Grazie agli ultimi risultati anche il Bologna potrebbe a breve avere la certezza di un posto in coppa campioni, mettendo nel mirino anche il terzo posto momentaneamente occupato dalla Juventus grazie soprattutto al risultato maturato all’Olimpico.La Roma, complici anche le molte fatiche accumulate dovute ai tanti impegni ravvicinati cade per la seconda volta davanti ai propri tifosi sotto la gestione De Rossi, con diversi calciatori la cui prestazione è risultata insufficiente.

Insufficiente secondo molti quotidiani sportivi è anche la direzione di gara di Maresca, colpevole secondo molti di non esser stato in grado di gestire la gara dal punto di vista dell’emotività, del nervosismo, e soprattutto dei cartellini, come dimostrano i tanti gialli sventolati in faccia ai calciatori giallorossi nel primo tempo. Da segnalare anche la manata in faccia data da Mancini a Ndoye, che secondo i quotidiani di oggi sarebbe dovuta essere sanzionata con un cartellino rosso.