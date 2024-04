Roma, brutta notizia da Trigoria: le ultime su Lukaku

Roma, i giallorossi di Daniele De Rossi sono tornati oggi ad allenarsi in vista dei 20 minuti di giovedì di Udine. Ecco le ultime notizie che arrivano da Trigoria

Dopo la sconfitta contro il Bologna di ieri, che ha sensibilmente complicato la corsa alla prossima Champions League, la Roma di Daniele De Rossi è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria in vista dei venti minuti da disputare giovedì sera contro l’Udinese. Un match che potrebbe rilanciare, in caso di affermazioni, le ambizioni in classifica.

Sarebbe fondamentale nella rimanente parte di gara riuscire a trovare la rete che potrebbe regalare due punti dal peso specifico enorme. Non sarà facile, visto che l’Udinese ha anche cambiato allenatore ufficialmente affidandosi a Cannavaro: e come sappiamo quando c’è uno scossone in panchina allora la squadra cerca sempre di dare qualcosa in più. Vedremo come andrà a finire, di certo da Trigoria, andando a vedere le foto che la Roma ha pubblicato riferite, appunto, all’allenamento di questa mattina, non arrivano delle buone notizie.

Roma, Lukaku non si è allenato

Anche oggi infatti Romelu Lukaku non si è allenato con il resto dei compagni. Difficilmente quindi sarà possibile vederlo in campo giovedì sera mentre De Rossi ovviamente – viste anche le molteplici assenze che ci saranno – spera di poterlo vedere abile e arruolabile per la trasferta di Napoli in programma domenica sera. Non è una cosa impossibile, anche se alla fine dei conti non è nemmeno giusto forzare la mano con il Bayer Leverkusen alle porte.

Nelle immagini, inoltre, si vedono anche Dybala e Paredes in borghese: nemmeno loro hanno preso parte quindi alla seduta in campo con i compagni. Il centrocampista giovedì scenderà sicuramente in campo vista anche la squalifica, mentre bisogna capire cosa farà DDR con la Joya che avrebbe sicuramente bisogno di riposare. Ma in questo momento non è che sia così semplice.