Accordo triennale, mancano solo le firme: Conte ritorna sul serio

Antonio Conte, la telenovela è finita: ci sono già le cifre con le quali sarebbe stata impressa la svolta decisiva all’affare.

Non passa un giorno senza che Antonio Conte non sia accostato alle tante panchine che in vista della prossima stagione non hanno ancora un padrone. Del resto, soprattutto in Serie A l’effetto domino relativo agli allenatori non è ancora definitivamente esploso. Il futuro di Conte, però, potrebbe imprimere un primo scossone a questo tourbillon.

Dopo essere stato accostato in tempi e in modi diversi al Milan, per l’ex CT della Nazionale si starebbe stagliando in modo sempre più nitido la possibilità di diventare il nuovo allenatore del Napoli. A lungo nei dossier di Aurelio De Laurentiis che aveva provato a convincere Conte ad accettare il progetto Azzurro già mesi, l’ex allenatore di Inter e Juventus avrebbe finalmente sciolto le riserve. Ne è sicuro il giornalista di Rai Sport Ciro Venerato, nel corso di un servizio televisivo ha approfondito questo tema, svelando dettagli molto interessanti.

Conte nuovo allenatore del Napoli: la Rai svela tutti i dettagli

Stando a quanto evidenziato da Venerato, infatti, Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte avrebbero trovato un accordo di massima, con il tecnico che sarebbe pronto a firmare con il Napoli il suo contratto triennale. La fumata bianca, però, non è ancora stata scandita in tutti i suoi aspetti. Ecco quanto riferito da Venerato:

“Antonio Conte ha rotto gli indugi ed è pronto a firmare per il Napoli un triennale. Conte è certo di essere l’uomo giusto per rilanciare i Campioni d’Italia. Adesso la palla passa a De Laurentiis, che in questi mesi ha valutato anche Gasperini e Pioli e ha messo in stand-by Italiano, in attesa del salentino. Il patron campano e l’ex CT, intanto, hanno definito tutti i dettagli economici (…). Pochi giorni e sapremo se De Laurentiis sarà pronto a consegnargli le chiavi azzurre. Juventus e Milan l’hanno snobbato, un motivo in più per gustarsi l’attesa rivincita”.