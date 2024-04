Lukaku resta alla Roma, appuntamento fissato: la richiesta al Chelsea

Romelu Lukaku è pronto a tornare a guidare l’attacco della Roma e spera nella conferma in vista della prossima stagione. Ecco la richiesta al Chelsea in vista della sessione di calciomercato estiva.

Dopo aver saltato le ultime tre partite della Roma, le sfide a Bologna e Napoli oltre al recupero di Udine, ora Lukaku vuole tornare protagonista nel finale di stagione. Il centravanti belga già ieri ha lanciato un segnale in vista della semifinale di andata di Europa League. Big Rom ha lavorato a Trigoria nonostante il giorno di riposo concesso da mister De Rossi ed ora punta il Bayer Leverkusen con la sfida dello stadio Olimpico in programma giovedì sera. Dalle ultime gare stagionali della Roma sembra dipendere completamente il suo futuro in ottica calciomercato estivo.

Il cartellino del belga è di proprietà del Chelsea ed in vista dei mesi estivi il suo nome può tornare ad essere tra i più gettonati del calciomercato. La scorsa estate il suo futuro è stato un vero e proprio tormentone dopo la rottura con l’Inter di Inzaghi e Marotta. Il centravanti sembrava ad un passo dallo sbarco nella Juventus, nell’ambito di un intreccio che lo vedeva protagonista come erede di Vlahovic, poi rimasto alla Continassa. Ora, in vista dei mesi estivi, la sua priorità sembra quella della conferma alla Roma, con una richiesta specifica al Chelsea.

Calciomercato, Lukaku vuole solo la Roma: nuovo prestito dal Chelsea

I Blues londinesi vorrebbero massimizzare l’incasso con l’addio definitivo al bomber belga in estate. La valutazione del cartellino di Romelu Lukaku sembra oscillare oltre i 40 milioni di euro, richiesta economica che rischia di tagliare fuori la Roma anche in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Qualificazione che può arrivare sia in campionato, con il quinto posto che garantirebbe l’accesso alla massima competizione, sia tramite la vittoria dell’Europa League. Per inseguire il traguardo Champions, Lukaku vuole tornare da subito ad essere decisivo con i suoi gol, ed il prossimo appuntamento contro il Bayer Leverkusen sarà il primo crocevia delle ultime gare stagionali. Secondo quanto scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, il belga spinge per il nuovo prestito oneroso dal Chelsea alla Roma in vista della prossima stagione.