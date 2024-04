Milan-Juve, strappo decisivo: accordo raggiunto con Zirkzee

La prima intesa per Zirkzee non è tardata ad arrivare: l’accordo di massima è stato raggiunto. Ecco le basi sulle quali sarà impostata la trattativa

Protagonista di una stagione da urlo con la maglia del Bologna, Zirkzee è uno dei profili maggiormente al centro delle dinamiche di calciomercato. E non potrebbe essere altrimenti, visto che l’olandese si è fatto apprezzare non solo per i gol messi a segno, ma soprattutto per la qualità e la pulizia di gioco con la quale sta incantando in Serie A.

Punta di diamante del Bologna delle meraviglie di Thiago Motta, l’ex attaccante del Parma potrebbe comunque chiudere anzitempo la sua avventura in Emilia. Da tempo ormai il suo nome è piombato nei dossier degli addetti ai lavori di numerosi top club, in Italia e all’estero. Sebbene il Bologna non abbia alcuna intenzione di fare sconti per il suo bomber, a maggior ragione se i rossoblu dovessero centrare il pass per la Champions League, la sensazione è che sarà molto difficile per i felsinei riuscire a trattenere Zirkzee. Soprattutto, come sembra, Thiago Motta dovesse prendere il posto di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus.

Calciomercato Juventus, il Milan stringe i tempi: intesa raggiunta con Zirkzee

E non è un caso che proprio il club bianconero sia una delle squadre maggiormente interessate al gioiello del Bologna. Dopo essere accostato ad alcuni club della Premier League – Manchester United in primis – Zirkzee è finito nel mirino anche di Inter e Milan. E proprio i rossoneri, stando a quanto evidenziato dall’insider Sebastiano Sarno, sarebbero pronti a far saltare il banco.

Stando a quanto riferito da Sarno, il “Diavolo” avrebbe infatti raggiunto l’accordo con l’entourage di Zirkzee. Alla ricerca di un degno erede di Giroud, il Milan vorrebbe stringere i tempi per evitare un’asta furibonda nella corsa al calciatore. Ragion per cui l’area mercato rossonera si sarebbe mossa in anticipo, trovando l’accordo con gli agenti di Zirkzee. La trattativa, però, non è stata ancora chiusa. Il Milan sta provando infatti ad inserire delle contropartite tecniche come Colombo per abbassare il prezzo per ridurre l’esborso cash. Stando a quanto fatto filtrare nelle ultime settimane, il Bologna vorrebbe incamerare circa 60 milioni di euro dalla vendita del suo attaccante.